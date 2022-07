আগৰতলা,১ জুলাই: উপ-নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে TMC কৰ্মীসকলে সন্মুখীন হোৱা হিংসাত্মক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আগৰতলাৰ আৱৰ্ত ভৱনত গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আৰু নেতাসকলে নীৰৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(TMC silent protest in Tripura) । প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুবল ভৌমিকে । তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনোত্তৰ সন্ত্ৰাসবাদে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Terrorism has taken a terrible turn across Tripura) ।

জংঘলৰাজ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভৌমিকে কয় যে উপ-নিৰ্বাচন নোহোৱা সমষ্টিতো সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা । যাৰ ফলত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ । সাধাৰণ জনতাই মুখ খুলি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ভয় কৰা হৈছে । শাসকীয় BJP ক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি ভৌমিকে কয় যে এনে অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকিব । সমগ্ৰ ৰাজ্য়খনত চলি থকা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ দাবীত এনেদৰে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত নীৰৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে TMCৰ সভাপতি সুবল ভৌমিকে ।

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, BJP য়ে নীতিহীন আৰু আদৰ্শহীন ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে । লগতে ভৌমিকে কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু চিপিআই (এম)য়ে ১৯৮৮ চনত সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিব বিচাৰিছিল । কমিউনিষ্টসকলৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক কোনোমতে মুক্ত কৰা হৈছে । গতিকে BJPৰ বিকল্প হিচাপে একমাত্ৰ TMCয়েই যে সেইকথা কংগ্ৰেছেও উপলব্ধি কৰিছে বুলি দাবী কৰে ভৌমিকে ।

