আগৰতলা,৭ এপ্ৰিল : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (TMC protest in Tripura)। ইন্ধনকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য আকাশলঙ্ঘী হোৱাৰ সময়তে এই প্ৰতিবাদ দলটোৰ (TMC protest against price hike)। আগৰতলাত আয়োজিত প্ৰতিবাদী সমদলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিপুৰাৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকে অংশগ্ৰহণ কৰে (Subal Bhowmik participates in TMC protest at Agartala)। দলটোৱে ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা এই প্ৰতিবাদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত আগৰতলাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ

প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি ভৌমিকে কয় যে ৰাজ্যখনত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে । ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । ৰাজ্যখন ড্ৰাগছৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে । তেওঁৰ অভিযোগ বৰ্তমান সাধাৰণ লোকৰ বাবে কোনো সুৰক্ষা নাই । বিজেপিয়ে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ ভৌমিকৰ ।

আনকি এই চৰকাৰ ইন্ধন আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণতো ব্যৰ্থ হৈছে (Price hike in Tripura)। তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে যোৱা ১৪ দিনত চৰকাৰে একেৰাহে ১২ বাৰকৈ ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ।

ভৌমিকে দাবী কৰা মতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে । ঔষধ, চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ অভাৱৰ বাবে তীব্ৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ জিলা আৰু মহকুমাৰ চিকিৎসালয়সমূহ । নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ চৰকাৰ ।

তৃণমূলৰ নেতাগৰাকীৰ মতে সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰখন বিফল হৈছে । চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে । সেয়ে সকলো লোককে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে নেতাগৰাকীয়ে ।

