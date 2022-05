আগৰতলা, 10 মে’: সকলো ঠিকে থাকিলে এই মাহৰ শেষৰফালে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (TMC general secretary Abhisek Banerjee to visit Tripura) ৷ এক দলীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, বুধবাৰে অসমত দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব অভিষেক বেনাৰ্জী (Abhisek Banerjee to inaugurate TMC office in Assam) ৷ তাৰ পাচতেই মাহটোৰ শেষৰ ফালে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব ত্ৰিপুৰা ৷

সূত্ৰটোৱে কয়, ‘‘আমি আমাৰ দলৰ বাবে অক্লান্তভাৱে এখন মসৃণ ক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ কৰি আছোঁ ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক কমিটী গঠনৰ পাচতে আমি জিলা আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ত কমিটী গঠনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ৷ ধীৰে ধীৰে বুথ পৰ্যায়লৈ ইয়াক সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব ৷ দলৰ কোনো এজন কৰ্মীয়েই বহি থকা নাই ৷’’

সূত্ৰটোৱে অৱশ্যে ইয়াকো কৈছে যে, অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে বৰ্তমানলৈকে এই ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা নাই ৷

অহা 13 মে’ত দলৰ যুৱ শাখা, ৰাজ্যিক কমিটী আৰু মহিলা শাখাৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বিভিন্ন বুথত ৰাজহুৱা প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আৰু সাংগঠনিক সভাও নিয়মীয়া ব্যৱধানত অনুষ্ঠিত হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিছে ত্ৰিপুৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই ৷

