নিউজ ডেস্ক, ২৭ জানুৱাৰী : ক্ৰেডিট কাৰ্ড কেৱল ধন পৰিশোধৰ এক মাধ্যম নহয়, কিন্তু ই হৈছে এক কাৰ্ড যিয়ে পুৰস্কাৰ পইণ্ট (reward points), কেছ বেক (cash back), ৰেহাই (discounts) আদিৰ দৰে বহুতো লাভালাভ প্ৰদান কৰে । এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খায় সেই সিদ্ধান্ত লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । এজন ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্যক্তিজন ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰৰ বাবে যোগ্য হয় (credit card based on income and credit score) ।

কাৰ্ডখনৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে আপোনাৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰ্ডখনৰ পৰিমাণ পৰীক্ষা কৰক । যদি আপুনি অধিক পৰিমাণৰ কাৰ্ড বিচাৰে, আপোনাক হয়তো প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰে । ই আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰকো (credit score) প্ৰভাৱিত কৰে (Tips to use Credit Card wisely and effectively) ।

ক্ৰেডিট কাৰ্ড কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব (How to use a credit card) ?

আপুনি কাৰ্ডখন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই কাৰ্ড এখন বাছনি কৰাটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ । উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওক আপুনি দুচকীয়া বাহন এখন যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰে । তেনেহ'লে আপুনি পেট্ৰ'লত নগদ ধন ঘূৰাই দিয়া (cash back on petrol) আৰু উচ্চ পুৰস্কাৰ পইণ্টৰ (high reward points) কাৰ্ড এখন বিচাৰক । যিসকলে অনলাইনত বহু বজাৰ কৰে তেওঁলোকে বজাৰ ৱেবছাইট আৰু ব্ৰেণ্ডত ৰেহাই প্ৰদান কৰা কাৰ্ড এখন বাছনি কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰে । কেছ বেক আৰু ৰেহাইৰ দৰে লাভালাভবোৰে কেনেদৰে কাম কৰে বুজিবলৈ কাৰ্ডৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী সাৱধানে পঢ়ক । কেৱল তাৰ পিছতহে আমি বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ (banks and financial institutions) দ্বাৰা আগবঢ়োৱা লাভালাভবোৰ অৰ্জন কৰিবলৈ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।

সৰ্বাধিক সীমা (Maximum limit of Credit Card)

নিশ্চিত কৰিব যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডত উচ্চ সীমা আছে (high limit on Credit Cards) । বেংকে উপাৰ্জন আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে (Credit Card limit based on credit score) । অৱশ্যে কাৰ্ডৰ সমগ্ৰ সীমা ব্যৱহাৰ কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয় । সীমাৰ ৫০ শতাংশতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰাটোৱেই ভাল । বাকী ৫০ শতাংশ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ দৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপলব্ধ ৰাখিব লাগে ।

বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খৰচ

খৰচ কৰিবলৈ আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ বাজেট কৰাটো ভাল (budget your income to spend) । একেদৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ব্যয় কৰাৰ বাবে এক পৰিকল্পনা থাকিব লাগে । উদাহৰণ স্বৰূপে, যেতিয়া আপুনি কিবা কিনিব বিচাৰে, যদি আপুনি কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি 10 শতাংশ ৰেহাই পাব । সেয়েহে কাৰ্ডবোৰৰ পৰা সৰ্বাধিক লাভালাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সদায়ে ন্যায়সঙ্গতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব ।

ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অনুশাসন বজাই ৰাখিব (discipline in using Credit Cards)

কিছুমান বেংকে কাৰ্ডৰ ওপৰত বাৰ্ষিক মাচুল নলয় । কিন্তু ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা আছে । এই লাভালাভ কেৱল তেতিয়াহে প্ৰদান কৰা হয় যেতিয়া প্ৰতি বছৰে এটা নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণ ব্যয় কৰা হয় । ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বিলবোৰ সঠিক তাৰিখৰ আগতে পৰিশোধ কৰিব লাগিব । এই কাৰ্ডখনে আগবঢ়োৱা লাভালাভবোৰ কেৱল অনুশাসনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিলেহে সম্পূৰ্ণ পৰিমাণে লাভ কৰিব পাৰি বুলি কেতিয়াও নাপাহৰিব । এই পৰামৰ্শ এক্সিছ বেঙ্কৰ (Axis Bank) কাৰ্ড আৰু পেমেণ্টৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ মোঘেৰ ।

লগতে পঢ়ক :Health Insurance Cover : স্বাস্থ্য বীমাত অপেক্ষাৰ সময় কি ?