নিউজ ডেস্ক, ৩০ আগষ্ট : সোমবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত বিজেপি সদস্যক আক্ৰমণ (alleged attacks on BJP workers in Tripura) । ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council) খুমুলৱঙলৈ যোৱা অৱস্থাত সন্দেহযুক্ত টিপ্ৰা মোথা সমৰ্থকে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ (TIPRA Motha supporters alleged attacks on BJP workers) । উক্ত আক্ৰমণত ২০ জনতকৈও অধিক বিজেপি কৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

ইটিভি ভাৰতৰ (ETV Bharat) সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিজেপি সাংসদ ৰেবাতী ত্ৰিপুৰাই কয় (BJP MP Rebati Tripura) যে বহু ঠাইত টিপ্ৰা মোথা কৰ্মীসকলে বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ চলায় আৰু বহুতো বাহন ভাঙি চূড়মাৰ কৰে (vandalizing many vehicles) ।

"বহু ঠাইত তেওঁলোকে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক আক্ৰমণ কৰে । গোমতী জিলাৰ পৰা খুমুলৱঙলৈ অহা ৮ খনতকৈও অধিক বাহন ভাঙি চূড়মাৰ কৰা হয় । যাৰ ফলত বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । টিপ্ৰা কৰ্মীসকলে শিলগুটিও নিক্ষেপ কৰে (TIPRA workers pelted stones) আৰু লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰে । আন এটা ঘটনা খোৱাই জিলাৰ অন্তৰ্গত চম্পাহৌৰত সংঘটিত হয় য'ত দুখন বাহনক আগচি ধৰি তাত থকা লোকসকলক আক্ৰমণ কৰে আৰু বাহন দুখন ভাঙি চূড়মাৰ কৰে । যাৰ বাবে বহুতো দলীয় কৰ্মীয়ে সভাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে ।" তেওঁ কয় ।

ৰেবাতীয়ে লগতে দাবী কৰে যে টিপ্ৰাৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুত কিশোৰ মণিক্য দেৱবৰ্মাৰ তেওঁৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই । যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণ চলাইছিল । উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুব্ৰত চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ২০ জনতকৈও অধিক বিজেপি কৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে (20 BJP workers sustained severe injuries)।

তেওঁ কয় যে খোৱাই জিলাৰ অন্তৰ্গত নমনজয় বাৰী আৰু চম্পাহুৰ গাঁৱত, জামপুইজালা, তাকাৰজালা, পশ্চিম জিলাৰ মোহনপুৰত আৰু চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰমোদ নগৰত এনে ঘটনা সংঘটিত হয় । "বহুতো বাহন ভাঙি চূড়মাৰ কৰা হয় । ২০ জনতকৈও অধিক বিজেপি কৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে । হতাশাৰ বাবেই এনে আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে । তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে যে জনজাতীয় লোকসকল বিজেপিৰ সৈতে আছে ।" তেওঁ কয় ।

ইফালে, পশ্চিম ত্ৰিপুৰাৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিকে ভুক্তভোগীসকলক লগ কৰিবলৈ জিবি পণ্ট চিকিৎসালয়লৈ ততাতৈয়াকৈ যায় । ফেচবুকত ভৌমিকে কয়, "সোমবাৰে খুমলৱঙত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভালৈ যাওঁতে আমাৰ কিছু কৰ্মীক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে ।ইয়াৰ উপৰি, সভাৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত আন কিছু কৰ্মী আহত হয় । মই তেওঁলোকক আজি সন্ধিয়া জিবি চিকিৎসালয়লৈ চাবলৈ যাওঁ আৰু চিকিৎসকসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ লওঁ । মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।"

