আগৰতলা,৯ ছেপ্টেম্বৰ: ত্ৰিপুৰাৰ DGP লৈ TIPRA মোথা দলৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ(TIPRA memorandum to DGP) । TIPRA মোথা দলৰ কৰ্মী-সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা সকলোবোৰ গোচৰ বিনাচৰ্তে বাতিলৰ দাবীত প্ৰেৰণ কৰে এই পত্ৰ(Demanding to nullify concocted cases against TIPRA) । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অমিতাভ ৰঞ্জনৰ ওচৰত TIPRA ৰ তাকাৰজলা আৰু চাৰিলাম জিলাৰ লগতে ইয়াৰ সহযোগী সংগঠনসমূহে এই স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰে ।

টিপ্ৰা মোথা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজকীয় বংশধৰ প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেৱবাৰ্মাৰ এটা দল । যিটো দলে এতিয়া ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জিলা শাসন কৰি আছে । দলটোৱে DGP লৈ প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।

TIPRA মোথাৰ বহু সমৰ্থক-কৰ্মীক মিছা আৰু মনেগঢ়া গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু পিছত তেওঁলোকৰ কিছুমানক কেইঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই চৰ্তহীনভাৱে মুকলি কৰি দিছিল । কিন্তু এতিয়াও TIPRA মোথাৰ কিছু সমৰ্থক-কৰ্মী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে । এতিয়া তেওঁলোকক ন্যায়িক জিম্মাৰ পৰা পদ্ধতিগতভাৱে জামিনত মুক্তি দিয়াৰ বাবে স্মাৰকপত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে । স্মাৰক পত্ৰযোগে দাবী কৰে যে বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত বহুতো গোচৰ ৰুদ্ধ কৰা হৈছে যিবোৰ বৰ্তমান সংশ্লিষ্ট আইন আদালতৰ সন্মুখত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।

মিছা আৰু মনেগঢ়া গোচৰ ৰুজু কৰি দলটোৰ সমৰ্থক-কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু আইন আদালতৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাটো দেশৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰৰ স্পষ্ট উলংঘনৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি স্মাৰক পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে কিছুমান আৰক্ষী কৰ্মীৰ অত্যাধিক সক্ৰিয়তাৰ ভূমিকা সঠিক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয় । দলটোৱে নিৰীহ লোক TIPRAৰ সমৰ্থক আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত প্ৰস্তুত কৰা সকলো মিশ্ৰণ গোচৰ বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে ।

