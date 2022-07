নেশ্যনেল ডেস্ক, ১১জুলাই: আয়কৰ বিভাগে সময়ে সময়ে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে (Income Tax Department makes IT returns easier)। এতিয়াৰে পৰা কৰ ৰেহাইৰ সীমাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা লোকসকলে নিয়ম অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত আইটিআৰ প্ৰ-পত্ৰত ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিব লাগিব । প্ৰ-পত্ৰসমূহ ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগৰ প'ৰ্টেলত উপলব্ধ হৈছে (Already available on the Income Tax Department portal)।শেহতীয়া ভাবে এই তথ্য় সদৰি কৰিছে আয়কৰ বিভাগে । আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পূৰ্বে পূৰণ কৰা প্ৰ-পত্ৰবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন হ'ব (Time to file Income Tax returns)। তাৰ আগতে কৰদাতাই সকলো উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব । তদুপৰি ইয়াৰ সৈতে কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আয়কৰ বিভাগে উল্লেখ কৰিছে ।

Form 16: এই প্ৰ-পত্ৰখন হৈছে ফাৰ্মসমূহে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্তন কৰা কৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক আয়কৰ প্ৰ-পত্ৰ। উদাহৰণ স্বৰূপে যদি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত (2021-22) কৰদাতাৰ উপাৰ্জন কৰ ৰেহাইৰ সীমাতকৈ অধিক হৈছে তেনেহ'লে প্ৰ-পত্ৰখনে কৰ্তন কৰা কৰ আৰু লগতে বছৰটোৰ বাবে দাবী কৰা ৰেহাইৰ বিৱৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত কৰদাতাই কেৱল প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব Form 16 ত উল্লেখ কৰা উপাৰ্জন ইতিমধ্যে পূৰণ কৰা আইটিআৰৰ পৰিমাণৰ সৈতে সাদৃশ্য় আছে নে নাই ।

Form 16 A: এই প্ৰ-পত্ৰখন দৰমহাৰ বাহিৰে আন উপাৰ্জনৰ ওপৰত আৰোপ কৰা টিডিএছ উল্লেখ কৰে (It shows the TDS levied on income other than salary)। উদাহৰণ স্বৰূপে, যদি বেঙ্ক জমাৰ সূতৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন 40,000 টকাৰ অধিক হয় তেনেহ'লে ই টিডিএছ দেখুৱাব লাগিব। তদুপৰি এনে ক্ষেত্ৰত Form 16 ৰ প্ৰয়োজন। মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীবোৰৰ যদি লভ্যাংশ পৰিশোধ 5,000 টকা অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব ।

Proof of interest earnings: বেংক, ডাকঘৰ আৰু অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত কৰা জমাৰ ওপৰত উপাৰ্জন কৰা সূতৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব । সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আইটিআৰত পৃথকে দেখুৱাব লাগিব (Proof of interest earnings)। সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু ফিক্সড ডিপজিটৰ জৰিয়তে অৰ্জন কৰা সূত নিয়ম অনুসৰি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । ধাৰা 80 টিএ অনুসৰি, 10,000 টকালৈকে সঞ্চয় একাউণ্টত উপাৰ্জন কৰা সূতৰ বাবে কৰ ৰেহাই দাবী কৰিব পাৰি । যদি এই উপাৰ্জন ইয়াৰ বাহিৰত তেতিয়া ইয়াক মুঠ উপাৰ্জনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰি কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।

Annual income statement:যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত আয়কৰ বিভাগে বাৰ্ষিক উপাৰ্জন বিবৃতি (এআইএছ )কাৰ্যকৰী কৰিছিল। ইয়াত এটা বিত্তীয় বৰ্ষত কৰদাতাৰ প্ৰায় সকলো বিত্তীয় লেনদেনৰ বিৱৰণ উল্লেখ আছে। ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ সময়ত উল্লেখিত সকলো উপাৰ্জন প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।

Form 26AS: এই প্ৰ-পত্ৰখন আয়কৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি। ই যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত কৰা উপাৰ্জন আৰু পৰিশোধ কৰা কৰৰ সকলো বিৱৰণ চিহ্নিত কৰে। কেৱল কৰদাতাৰ হাতত থকা টিডিএছ প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে Form 26AS ত টিডিএছ বিৱৰণ মিলাই চাব লাগিব ।

Exemptions: যিসকল লোকে আয়কৰৰ পুৰণি প্ৰণালী বাছনি কৰিছে, তেওঁলোকে লাভ কৰা ৰেহাইৰ প্ৰমাণ সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব লাগিব । এই সকলোবোৰ বিৱৰণ Form 16 ত চিহ্নিত কৰা হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰাটো কৰদাতাৰ বাবে লাভজনক। আনহাতে, কোম্পানীক প্ৰকাশ নকৰা কৰ-সঞ্চয় বিনিয়োগবোৰ ৰিটাৰ্ণৰ সময়ত দাবী কৰিব পাৰি ।

Capital gains: স্থাৱৰ সম্পত্তি, শ্বেয়াৰ আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইউনিটৰ বিক্ৰীৰ দৰে লেনদেনৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা ধন মূলধন লাভ হিচাপে ৰিটাৰ্ণত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে । মূলধনলাভৰ জৰিয়তে ধন উপাৰ্জন কৰা লোকসকলে আইটিআৰ-1ৰ পৰিৱৰ্তে আইটিআৰ-2 বা আইটিআৰ-3-ত ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিব লাগে ।

Bank Accounts: 2021-22 বৰ্ষত কৰদাতাসকলে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা বেঙ্ক একাউণ্টবোৰ ৰিটাৰ্ণত প্ৰকাশ কৰিব লাগে । আনকি এই একাউণ্টবোৰ বন্ধ থাকিলেও সেইবোৰ ৰিটাৰ্ণত উল্লেখ কৰিবই লাগিব ।

