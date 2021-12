নেশ্যনেল ডেস্ক, ৫ ডিচেম্বৰ : গুজৰাটৰ আহমদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১১ সংখ্যক সমাৱৰ্তন সভা শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় (11th Annual convocation of Ahmedabad University) । অনলাইন মাধ্যমত অনুষ্ঠিত সমাৱৰ্তন সভাৰ মুখ্য অতিথি আছিল নোবেল বঁটা বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদ অভিজিৎ বেনাৰ্জী । এই অনুষ্ঠানতে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে (Abhijit Banerjee expresses concern about India's economy)।

তেওঁৰ মতে দেশবাসী এতিয়াও চৰম হতাশাত ভুগি আছে । কাৰণ দেশৰ অৰ্থনীতি এতিয়া ২০১৯ চনৰ তুলনাত বহু তলত আছে (Indian economy is still below the 2019 levels) । তেওঁ শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰিছিল । সেই সময়ৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰে ।

তেওঁৰ মতে মানুহৰ আশা আকাংক্ষাবোৰো পূৰ্বৰ দৰে নাই । বহুতৰে ডাঙৰ সপোনবোৰ ভাগি যোৱাৰ পাছত এতিয়া সৰু সৰু সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁ ইয়াৰ বাবে কাকো দোষাৰোপ কৰা নাই ।

দেশৰ বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কোৱাৰ লগতে অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কেও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ পথ বাচনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়াল বা সমাজৰ চাপৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ আহ্বান জনায় অৰ্থনীতিবিদ অভিজিৎ বেনাৰ্জীয়ে । শিক্ষাৰ্থীসকলে জীৱনত যি কৰিব বিচাৰে সেয়া সাহসেৰে কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি তেওঁ কয় যে, দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত (JNU) ছাত্ৰ কালত তেওঁ তিহাৰ কাৰাগাৰত ১০ দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিল । JNU এৰি হাৰ্ভাডলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে প্ৰতিবাদত অংশ লৈছিল যাৰ বাবে তেওঁ জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল । আনকি জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত বহু জ্যেষ্ঠ লোকে তেওঁক কৈছিল যে, তেওঁ এই ঘটনাক লৈ অনুশোচনা কৰা উচিত । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ নষ্ট কৰিছে আৰু হাৰ্ভাড বা আমেৰিকাই তেওঁক আদৰি নলয় বুলিও সেইসময়ত বহুতে সন্দেহ কৰিছিল ।

কেৰিয়াৰ বাচনিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অভিজ্ঞা বৰ্ণনা কৰি বেনাৰ্জীয়ে কয় যে ভাৰতৰ দুগৰাকী মহান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সত্যজিৎ ৰায় আৰু শ্যাম বেনেগল অৰ্থনীতিৰ স্নাতক আছিল । কিন্তু তেওঁলোকে এক পৃথক কেৰিয়া বাচনি কৰিছিল । তথাপিও, তেওঁলোক জীৱনত সফল হৈছে ।

সেয়েহে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্দিষ্ট প্ৰশিক্ষণৰ পৰিৱৰ্তে, এগৰাকী চিন্তাশীল বা হৃদয়বান মানুহ হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । উল্লেখ্য যে সমাৱৰ্তনত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিগৰাকী ডক্টৰেট শিক্ষাৰ্থীসহ ৮৩৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।

