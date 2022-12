নেশ্য়নেল ডেস্ক, 4 ডিচেম্বৰ: পাকিস্তানৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে ভাৰতত অহৰ্নিশে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ চলাই আহিছে সীমান্তত (supplying arms and drugs through Drone)। সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতত ড্ৰোণৰ জৰিয়তে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ড্ৰাগছ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে । শণিবাৰে নিশা পঞ্জাৱ সীমান্তৰ তৰ্ণ তৰণত ড্ৰোণৰ অৱস্থিতি ৩ বাৰ প্ৰত্য়ক্ষ কৰা হয় (Tarn Taran on the Punjab border)। ভাৰতীয় সেনাই ড্ৰোণৰ কাৰ্যকলাপ দেখাৰ লগে লগে গুলী চালনা কৰে । এই গুলী চালনাৰ সময়ত 2 খন ড্ৰোণ উভতি যায় । অৱশ্য়ে এখন ড্ৰোন ঘূৰি যোৱাৰ শব্দৰ বিষয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জানিব পৰা নাই ।

বিএছএফৰ তথ্য অনুসৰি, যোৱা নিশা ১১ বজাত ভাৰত-পাক সীমান্তৰ তৰণ তৰণৰ অন্তৰ্গত অমৰকোটৰ বিঅ'পি কালিয়াত ড্ৰোণ প্ৰত্য়ক্ষ কৰা হয় (BOP Kalia of Amarkot)। তাৰ পিছত ২.৩০ বজাত ড্ৰোণৰ শব্দ শুনা গৈছিল । আনহাতে, পুনৰ পুৱা ৩ বজাত বিঅ'পি গজলত ড্ৰোণৰ শব্দ শুনা গৈছিল । অৱশ্য়ে জোৱানসকলে গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছত ড্ৰোণৰ শব্দ বন্ধ হয় ।

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৌৰৱ যাদৱে এই বিষয়ে টুইট কৰিছে (DGP Gaurav Yadav tweeted)। টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, সীমান্তৰ সিপাৰৰ চোৰাং সৰবৰাহ নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলাই তৰণ তৰণ থানাৰ আৰক্ষী আৰু বিএছএফে যুটীয়া অভিযানত পি এছ ভালতোহাৰ এলেকাত তালাচীৰ সময়ত এটা কোৱাডকপ্টাৰ ড্ৰোণত ৩ কেজি হেৰ'ইন উদ্ধাৰ হয় ।

