নেশ্যনেল ডেস্ক,6 ছেপ্টেম্বৰ: ত্ৰিপুৰাৰ ছেপাহিজালা জিলাৰ মধুপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ কোনাবান অঞ্চলত তিনিজন নাইজেৰিয়াৰ যুৱকক ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে আটক কৰে(Three Nigerians arrested in Tripura) । জানিব পৰা মতে, কোনাবান অঞ্চলৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱক তিনিজনক ৷

যুৱক তিনিজনে অবৈধভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হৈ থকা সময়ত শুল্ক বিভাগৰ বিষয়াসকলে সন্দেহজনকভাৱে ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰা তিনিজন নাইজেৰিয়াৰ ব্যক্তিক আটক কৰে(Crossing international border illegally) ৷ তাৰপিছত তিনিজন নাইজেৰিয়াৰ যুৱক তিনিজনক ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মধুপুৰ থানালৈ লৈ যায় ।

সীমান্ত পাৰ হৈ চুবুৰীয়া দেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নাইজেৰিয়াৰ যুৱক তিনিজনে ত্ৰিপুৰাত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি প্ৰাথমিক জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে । অৱশ্যে নাইজেৰিয়াৰ যুৱক তিনিজনক সহায় কৰি থকা অটোচালকজনে আৰক্ষী অহাৰ উমান পায়েই উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে বিশালগড়ৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু বিভিন্ন তদন্তকাৰী বিষয়াই ত্ৰিপুৰাৰ যুৱক তিনিজনক জেৰা কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ থানাখনত উপস্থিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

যুৱক তিনিজনক সহায় আগবঢ়োৱা অটোৰ চালকজনক বৰ্তমানো বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ৷ পাছত আৰক্ষীয়ে অটোখনৰ মালিকক আটক কৰি মধুপুৰ আৰক্ষী থানাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, শীঘ্ৰেই যুৱক তিনিজনক আদালতত হাজিৰ কৰি আৰম্ভ কৰা হব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া(immediately produce them before the court and investigation in on) ।

