নেশ্যনেল ডেস্ক,11 ছেপ্টেম্বৰ: দেওবাৰে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰবীণ অভিনেতা ইউ ভি কৃষ্ণম ৰাজুৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Krishnam Raju passes away) ৷ মৃত্যুৰ সময়ত অভিনেতাজনৰ বয়স আছিল ৮৩ বছৰ ৷ দেওবাৰে নিচেই পুৱাতে হায়দৰাবাদৰ AIG হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷ "বাহুবলী" তাৰকা, চুপাৰষ্টাৰ প্ৰভাসৰ খুৰাক আছিল ইউ ভি কৃষ্ণম ৰাজু ৷ অভিনেতা প্ৰভাসে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰিছিল তেওঁক ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰবীণ অভিনেতা ইউ ভি কৃষ্ণম ৰাজুৰ মৃত্যু

কৃষ্ণম ৰাজু আৰু প্ৰভাসৰ সম্পৰ্ক আছিল পিতৃ-পুত্ৰৰ দৰে ৷ ২০১০ চনত প্ৰভাসৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰভাসৰ বাবে পিতৃৰ দৰে আছিল প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকী ৷ কৃষ্ণম ৰাজুৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ তথা প্ৰযোজক উপলপতি সূৰ্য নাৰায়ণ ৰাজুৰ পুত্ৰ প্ৰভাসে সদায়ে ইউ ভি কৃষ্ণমৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিছিল ৷

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে "ৰাধে শ্যাম"ৰ মুক্তিৰ পিছত কৃষ্ণম ৰাজুৱে প্ৰভাসক বিয়াৰ বাবে বাৰে বাৰে কৈছিল ৷ লগতে প্ৰভাসৰ পুত্ৰ বা কন্যাৰ সৈতে খেলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰবীণ অভিনেতাজনে (Krishnam Raju wanted Prabhas to get married) ৷ শেষ আশা যেন অসম্পূৰ্ণহৈ ৰৈ গ’ল কৃষ্ণম ৰাজুৰ (Last wish of Krishnam Raju) ৷ ইউ ভি কৃষ্ণম ৰাজুৰ বিয়োগে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে দাক্ষিণাত্যৰ ছবিজগত ৷

