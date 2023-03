বৰ্ধিত ওজনত পুৰুষ-মহিলা উভয়ে চিন্তিত হ'বলৈ ধৰে । মেদবহুলতাই কেৱল শৰীৰৰ আকাৰ নষ্ট কৰাই নহয়, লগতে বহু ৰোগক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাও হয়, যেনে- চুগাৰ, উচ্চ ৰক্তচাপ, থাইৰয়ড ইত্যাদি(7 healthy oatmeal recipes for weight loss)। গতিকে বৃদ্ধি পোৱা ওজন হ্ৰাস কৰি সুস্থ হৈ থাকিবলৈ আমি ডায়েটিচিয়ানৰ ওজন কমাব পৰা এক টিপছৰ বিষয়ে জানো আহক ৷

ওজন নিয়ন্ত্ৰণৰ পুষ্টিবিদে তলত উল্লেখিত এই ওটছ চুপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে-

ওজন কমাব পৰা ওটছ চুপৰ ৰেচিপি (Oats recipe for weight loss)

ওজন কমাব পৰা ওটছ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা কটা গাজৰ, এটা কটা বীন, এটা বিলাহী কটা, কুটি লোৱা আদা, ধনিয়া আৰু মিহিকৈ কটা বন্ধাকবি আৰু এচামুচ ঘিউ আৰু এটা সৰু বাটিত ওটছ(Oats recipe for weight loss)।

এতিয়া কেৰাহীত ঘিউ গৰম কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত কুটি লোৱা নহৰু দি তাত কটা সকলো পাচলিখিনি ভাজিব ল'ব । ইয়াৰ পিছত ওপৰত ওটছ দিব, তাৰ পিছত পানীৰ এবাটি দি চুপখিনি ভালদৰে ৰান্ধিব । ইয়াৰ পিছত গেছ বন্ধ কৰি গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক(how to make oats with milk for weight gain)। যদি আপুনি এইদৰে ওটছ খায়, তেন্তে অতি সোনকালে আপোনাৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব(does oats with milk help in weight loss)।

ওটছৰ উপকাৰিতা

ওটচ খালে পেটৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে(How to prepare oats for belly fat loss)। ইয়াৰ ফলত কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা নহয় । মল বাহিৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰে । ইয়াৰ বাবে তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰাও নিয়ন্ত্ৰণত থাকে(Are oats good for losing weight)। ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে টাইপ ২ ডায়েবেটিছো নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।

একে সময়তে ওটচ খালে টোপনিৰ সমস্যা নহয় । ইয়াত থকা মেলাটনিন আৰু জটিল কাৰ্বসমূহে ট্ৰিপ্ট’ফেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, যিয়ে টোপনি বৃদ্ধিৰ কাম কৰে । অনিদ্ৰা হোৱা লোকৰ বাবে ওটছ অতিকৈ লাভদায়ক ।

