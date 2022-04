নেচনেল ডেস্ক, 10 এপ্ৰিল : চিপিএমৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে লাভ কৰিলে তৃতীয়টো কাৰ্যকাল (Third term for Sitaram Yechury as CPM GS) । বিশাখাপট্টনমত 2015 চনত আয়োজিত দলৰ অধিৱেশনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে য়েচুৰী চিপিএমৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিল (Yechury became CPM general secretary ) । ইয়াৰ পিছতে, 2018 চনত য়েচুৰী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাধাৰণ সম্পাদক হয় ।

উল্লেখ্য যে, চিপিএম দলে এই পদত এজন ব্যক্তিৰ বাবে সৰ্বাধিক তিনিটা কাৰ্যকালৰহে অনুমতি দিয়ে ৷ এইবাৰ বয়সফালৰ পৰা অহা সীমাবদ্ধতাৰ বাবেই এছ.ৰামচন্দ্ৰন পিল্লাই, হান্নুন মুল্লা, আৰু বিমান বসুক বাদ দিয়া হৈছে । ইপিনে, দলটোৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলৰ শীৰ্ষ কমিটীত (পলিটব্যুৰো) এগৰাকী দলিত নেতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে (Dalit in CPM politburo) ৷ বংগৰ ড৹ ৰামচন্দ্ৰ ডমৰ নাম এইক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰা হৈছে (A Vijayaraghavan in PB ) ।

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ চিপিএমৰ সাধাৰণ সম্পাদক সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে চিপিএম পলিটব্যুৰোত দলিত প্ৰতিনিধিত্বৰ অভাৱৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ।

তেওঁ কৈছিল যে, এজনো দলিত নেতা পলিটব্যুৰোলৈ নহাৰ বহুতো ঐতিহাসিক কাৰণ আছে আৰু ইয়াক অতিক্ৰম কৰিব লাগিব । য়েচুৰীয়ে লগতে কৈছিল যে, দলটোৱে পলিটব্যুৰোত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব আৰু এজন দলিত নেতাৰ অভাৱৰ বিষয়ে আগৰে পৰা অৱগত আছিল । অৱশ্যে, এই এই সমস্যা এতিয়া সমাধান কৰা হৈছে ।

