পৰীক্ষাৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত মানসিকভাৱে যথেষ্ট হেঁচা পৰে । এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰে । কিন্তু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিচত বহু সময় নিজৰ ৰিজাল্টলৈ অপেক্ষা কৰে । এই সময় বৰ কষ্টকৰ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মানসিক চাপত ভুগি থাকে যে কেনেধৰণৰ ফলাফল আহিব, আশা কৰা ধৰণে পৰীক্ষাত যিমান নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবনে নাই (Post Exam Stress)। কেতিয়াবা এই মানসিক চাপে শিশুসকলৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে (How do you overcome exam stress in children)।

পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিচতো এই মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত দেখা যায় । ইয়াৰ ফলত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আত্মবিশ্বাস কমি যায় । এনে পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পৰীক্ষাৰ ফলত হোৱা এই মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ তলত উল্লিখিত টিপছসমূহ মানি চলিব পাৰে (How do you relieve stress after an exam)।

অধিক নম্বৰ আশা কৰা

পৰীক্ষাৰ পিচত ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা অধিক নম্বৰ আশা নকৰিব । ইয়াৰ বাবে শিশুৰ মানসিক চাপৰ মাত্ৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । এইটো আপোনাৰ সন্তানৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে একেবাৰেই ভাল নহয় । ইয়াৰ বাবে অভিভাৱকসকলে এই কথা মনত ৰখা উচিত (What are the effects of exam stress on children)।

প্ৰশ্ন উত্তৰ

প্রশ্নকাকতখনৰ পৰাই বহু অভিভাৱকে সন্তানক বহু প্রশ্ন-উত্তৰ সোধে ৷ কিন্তু এই বস্তুটো শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয় । পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত কথাবোৰৰ সন্দৰ্ভত ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগত অতি সাধাৰণ কথা-বতৰা পাতিব পাৰে । কিন্তু তেনে কৰাটো ঠিক নহয় । আপোনাৰ সন্তানৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাতো ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । গতিকে এই কামৰ পৰা বিৰত থাকক (How do you relieve stress after an exam)।

তুলনা কৰা

পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিচত ল’ৰা-ছোৱালীক অধিক নম্বৰ পাবলৈ হেঁচা নিদিব । তেওঁলোকক আন কোনো শিশুৰ লগত তুলনা নকৰিব । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সন্তানৰ আত্মবিশ্বাস কমি যায় । আপোনাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে তেওঁলোকক নতুন নতুন কথা শিকাওক । তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কেৰিয়াৰত কি কৰিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক ।

বিৰতিৰ প্ৰয়োজন

পৰীক্ষাৰ সময়ত শিশুসকল যথেষ্ট মানসিক চাপত থাকে । এনে পৰিস্থিতিত মানসিক চাপ কমোৱাৰ এটা ভাল উপায় হ’ল তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা । ল’ৰা-ছোৱালীক তেওঁলোকৰ প্ৰিয় ঠাইত আউটিং কৰিবলৈ লৈ যাব পাৰে । শিশুসকলেও এই স্থানসমূহক উপভোগ কৰিব পাৰিব । এনে কৰিলে আপুনি ভৱিষ্যতে শিশুটিৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: World Down Syndrome Day: জনসাধাৰণে ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ বিষয়ে জনাটো কিয় প্ৰয়োজন ?