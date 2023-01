সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সকলো পুষ্টিকৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন(Zinc Deficiency)। যদি শৰীৰত যিকোনো ভিটামিনৰ অভাৱ হয়, তেন্তে আপুনি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে । যদি শৰীৰত জিংকৰ অভাৱ হয়, তেন্তে আপুনি বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগিব পাৰে(Zinc deficiency in the body) । এই জিংকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে, যাতে আপুনি বহু ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে(zinc deficiency in the diet)। জানি লওক, শৰীৰত জিংকৰ অভাৱৰ লক্ষণসমূহ কি কি আৰু কোনবোৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে ইয়াক শৰীৰত যোগান ধৰিব পাৰে(role of zinc deficiency in the body)।

শৰীৰত জিংকৰ অভাৱত দেখা দিয়ে এইসমূহ লক্ষণ(These are symptoms of zinc deficiency in the body)

হঠাৎ ওজন কমি যোৱা

খাদ্যৰ ৰুচি হেৰুওৱা

ছালৰ সৈতে জড়িত সমস্যা

দ্ৰুতগতিত চুলি সৰা

ঘাঁ ভাল হোৱাত পলম হোৱা

অতি দুৰ্বল অনুভৱ হোৱা

শৰীৰত জিংকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰক এই খাদ্যসমূহ খাদ্য

১/ বাদাম খাব

বাদামত জিংক প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়(zinc deficiency body temperature)। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আইৰণ, ভিটামিন-ই, পটাছিয়াম, ফাইবাৰ, আইৰণ আদি পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । যিয়ে শৰীৰৰ বহু সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে ।

২/ দৈ খাব লাগে

শৰীৰত জিংকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ নিয়মিতভাৱে দৈ সেৱন কৰিব পাৰে । দৈত থকা ভাল বেক্টেৰিয়াই হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে, লগতে বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে(effects of zinc deficiency in the body)।

৩/ কণী খাব

কণীক প্ৰ'টিনৰ সমৃদ্ধ উৎস বুলি গণ্য কৰা হয় । লগতে ইয়াত বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । কণী খালে শৰীৰত জিংকৰ অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰি ।

৪/ খাদ্যত নহৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে

নহৰুত জিংক ভাল পৰিমাণত পোৱা যায় । ইয়াত আইৰণ, পটাছিয়াম, কেলচিয়াম আদি পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় । খাদ্যত নহৰু নিয়মিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰত জিংকৰ অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক: Dragon fruit for Diabetics: ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ড্ৰেগন ফল খোৱাটো উচিতনে ?