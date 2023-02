শৰীৰৰ ভিতৰত ইমানবোৰ ঘটি আছে যে প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাৰ কাৰণ আৰু পৰিণতি বুজিবলৈ ব্যৰ্থ হয় । বাৰু, আপুনি নিশ্চয় শুনিছে যে আপোনাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে পুষ্টিকৰ, ঘৰতে ৰন্ধা খাদ্য খাবলৈ জোৰ দিছে যিটো সোৱাদযুক্ত আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবও উপকাৰী । কাৰণ, সুষম খাদ্যই আপোনাক সুস্থ আৰু সুখী কৰি ৰখাত বহুখিনি সহায় কৰে(Mood Enhancing Foods)। খাদ্য আৰু মেজাজৰ মাজত যে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে আপুনি জ্ঞাত নে ?

মন ভালে ৰখাত খাদ্যৰ সম্পৰ্ক...কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে ?

এইটো একপ্ৰকাৰে সত্য যে আপুনি যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তাৰ চিধা প্ৰভাৱ আপোনাৰ মেজাজত পৰে(healthy foods will help you boost your mood)। কেতিয়াবা প্ৰি-মেনষ্ট্ৰুৱেল চিনড্ৰমে আপোনাৰ মেজাজত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়, কিন্তু ইয়াৰ আন কাৰণো থাকিব পাৰে । যদি আপোনাৰ মেজাজ সঘনাই সলনি হৈ থাকে, তেন্তে আপোনাৰ খাদ্যৰ পছন্দৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে ।

আপোনাৰ দেহত কিছুমান পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ হ’ব পাৰে(how to improve mood and energy)। এই কথা আমি কোৱা নাই, পুষ্টিবিদ নমামী আগৰৱালাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাইছে(healthy foods can boost your mood)।

ভিডিঅ’টোত তেওঁ কয় যে, ‘কেতিয়াবা আমি সকলোৱে অলপ এলেহুৱা অনুভৱ কৰো আৰু ইয়াৰ সৈতে সদায় হৰম’নৰ সম্পৰ্ক নাথাকে(What is a mood swing for a girl?)। এয়া পুষ্টিৰ অভাৱৰ বাবেও হ’ব পাৰে!”

পুষ্টিবিদগৰাকীয়ে কয় যে, যেতিয়া আপুনি ভালদৰে খাব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুৰ সৈতে ভাল কথা-বতৰা, বজাৰ কৰা আৰু লং ড্ৰাইভ কৰিলেও কোনো লাভ নহয়(Happy foods for depression)। কিছুমান এনে বিশেষ খাদ্য আছে যিয়ে হেপ্পী হৰম’নক প্ৰসাৰিত কৰে । সেইসমূহ কি জানো আহক..

Nmami Agarwalএ শৰীৰত হেপ্পী হৰম’ন ৰিলিজ কৰা ৪বিধ খাদ্য:

১) পালেং

এই সেউজীয়া পাতৰ শাকবিধত আইৰণ, মেগনেছিয়াম আৰু অন্যান্য উপাদান থাকে যিবোৰ একেলগে শৰীৰত এন্টিডিপ্ৰেছন ড’জ হিচাপে কাম কৰে।

২) Fermented Foods

এনেবোৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ নাপাহৰিব । দৈ, কিৱি, কিমচি, বা কাঞ্জিৰ দৰে খাদ্য প্ৰ’বায়’টিক যিয়ে আন্ত্ৰিক অংশত আচৰিত ধৰণে কাম কৰে আৰু শেষত মেজাজ উন্নত কৰাত সহায় কৰে(What foods help with mood and anxiety?)।

৩) প্ৰ'টিন

প্ৰটিনত থকা এমিনো এচিডে নিউৰ’ট্ৰান্সমিটাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু মেজাজ উন্নত কৰাত সহায় কৰে ।

৪) এন্টিঅক্সিডেন্ট

সকলোৱে জানে যে, এন্টিঅক্সিডেন্ট শৰীৰৰ বাবে কিমান উপকাৰী(What foods help improve your mood?)। গতিকে মনত ৰাখিব যে, মালবেৰী, ব্লুবেৰী বা ষ্ট্ৰবেৰীও আপোনাৰ খাদ্যৰ অংশ হ’ব লাগে(What foods are good for depression?)।

ইফালে, শৰীৰত ব্লাড চুগাৰৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কিছু টিপছো শ্বেয়াৰ কৰিছে নমামী আগৰৱালে । যদি আপুনি এগৰাকী ডায়েবেটিছ ৰোগী, তেন্তে মনত ৰাখিব যে আপুনি অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে । পুষ্টিবিদগৰাকীয়ে কয় যে, এই বিষয়ত সঠিক খাদ্যই আপোনাক বহুত সহায় কৰিব পাৰে । অত্যধিক পিয়াঁহ, সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰা আৰু ঘাঁ ভাল নোহোৱা, ঘাঁ তেজত চুগাৰৰ মাত্ৰা অধিক হোৱাৰ কিছুমান লক্ষণ ।

কেৱল ঔষধ খোৱাটোৱেই যথেষ্ট নহয় বাবে অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব(Diabetes Healthy Diet)। লগতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটোও আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব(Blood Sugar control food)। গতিকে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাওক আৰু ফিট হৈ থাকক(Blood Sugar control diet)।

অস্বীকাৰ: এই বিষয়বস্তুৱে কেৱল পৰামৰ্শকে ধৰি সাধাৰণ তথ্য প্ৰদান কৰে । ই কোনো কাৰণতে যোগ্য চিকিৎসা মতামতৰ বিকল্প নহয় । অধিক জানিবলৈ সদায় বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ।

