কলাজেন হৈছে শৰীৰত পোৱা প্ৰ'টিন(Skin Care)। ই অংগ, ৰক্তবাহী নলী আৰু অন্ত্ৰৰ আৱৰণত পোৱা যায় । ছাল, পেশী, হাড়, টেণ্ডন আৰু অন্যান্য সংযোগী কলা তৈয়াৰ কৰিবলৈ কলাজেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আমাৰ শৰীৰে এই প্ৰ'টিন প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰ কৰে । কিছুমান খাদ্য বা পৰিপূৰক খাদ্যৰ পৰাও ইয়াক লাভ কৰিব পাৰি । কিন্তু আমাৰ কিছুমান অভ্যাসে ছালত থকা কলাজেনৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ছালৰ জিলিকনি আঁতৰি যাব পাৰে । সেইবাবেই এই অভ্যাসবোৰৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে(These habits of yours are dangerous for Skin)।

ৰ’দৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা

সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিয়ে ছালৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে(what things are bad for your skin) । যদি আপুনি সূৰ্যৰ পোহৰ বেছি সময় লয়, তেন্তে ই ছালত কলাজেনৰ ক্ষতি কৰে । গতিকে যেতিয়াই ৰ’দত ওলাই যায় তেতিয়াই ছালখন ঢাকি ৰাখক বা ছান স্ক্ৰীণো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাবে ছালখন ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব আৰু মুখৰ জিলিকনিও অটুট থাকিব ।

নিকোটিন

নিকোটিনে ছাললৈ ৰক্ত সঞ্চালন কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে(habits that damage your skin)। যাৰ বাবে আপুনি শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ নকৰে । আৰু ই আপোনাৰ ছালৰ ক্ষতি কৰে । ধঁপাতত পোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থই কলাজেন ধ্বংস কৰিব পাৰে । সেইবাবেই ধঁপাত সেৱন কৰিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত আন বহু ধৰণৰ সমস্যাও হয় ।

পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন C লাভ নকৰা

ভিটামিন-চিয়ে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ লগতে গ্ল’য়িং ছালৰ বাবেও ই গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভিটামিন চি সেৱন নকৰে তেন্তে কলাজেনৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছালত প্ৰভাৱ পৰে(does what we eat affect your skin)।

অধিক চেনি গ্ৰহণ কৰা

যদি আপুনি অধিক চেনি খায়, তেন্তে ইয়াৰ বাবেও কলাজেন হ্ৰাস পাব পাৰে । যিসকল লোকে চেনি বেছি ভাল পায় আৰু খাদ্যত বেছি ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকৰ বয়স বৃদ্ধিৰ লক্ষণবোৰ সোনকালে দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে । সেইবাবেই খাদ্যত ফল-মূল, শাক-পাচলি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু চেনি আদি পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

