ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱনত মূৰৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ আৰু গাঁঠিৰ বিষ অতি সাধাৰণ । কিছুমান মানুহৰ এটা অভ্যাস আছে যে অলপ বিষ হ’লে লগে লগে বিষনাশক ঔষধ খায় । কিন্তু আপুনি জানেনে যে এই ঔষধবোৰৰ অত্যধিক সেৱনে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । বিষনাশক ঔষধৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰে আপোনাৰ যকৃত, বৃক্ক আৰু অন্ত্ৰৰ গুৰুতৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ ফলত পেটৰ আলচাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পায় । কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে কিছুমান স্বাভাৱিক উপায়েৰে বিষৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে(What is the most natural painkiller)। আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে আমাৰ পাকঘৰত এনে বহুতো বস্তু আছে, যিবোৰে প্ৰাকৃতিক বিষনাশক হিচাপে কাম কৰে । সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ বিষৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে(Top 5 natural painkillers)। গতিকে আহক, পাকঘৰত উপস্থিত এনে ৫বিধ প্ৰাকৃতিক বিষনাশক ঔষধৰ বিষয়ে জানো-

আদা

আদা ঔষধি গুণেৰে ভৰা এবিধ মছলা । আদাৰ বিষ নিৰাময়কাৰী গুণ আছে, যাৰ ফলত পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, মাংসপেশীৰ বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰে । ডিঙিৰ বিষ আৰু সংক্ৰমণ দূৰ কৰাত আদাও অতি উপযোগী(what is the best herb for pain relief)। মূৰৰ বিষ হ’লে পানীৰে সৈতে আদাৰ পেষ্ট বনাই কপালত লগাব পাৰে । আদাৰ ফলত বিষৰ পৰা সোনকালে সকাহ পাব পাৰি(Top 5 natural painkillers)। ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ পৰা উপসম পাবলৈ আদাৰ চাহ খাব পাৰে । ডিঙিৰ বিষ হ’লে আদাৰ ৰস মৌৰ লগত মিহলাই খাব লাগে(natural pain killers for headache)।

হালধি

হালধি ঔষধি গুণেৰে ভৰপূৰ(Natural Pain Killers)। ইয়াৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে, যিয়ে বিষ আৰু ফুলা কমোৱাত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও হালধিত এন্টিঅক্সিডেন্ট, এন্টিচেপ্টিক, এন্টিবায়টিক, এন্টি ভাইৰেল আৰু এন্টি ফাংগাল গুণো আছে(natural pain killer food)। ইয়াত থকা কাৰকুমিন যৌগটোৱে বিষনাশক হিচাপে কাম কৰে । ঘাঁত হালধিৰ পেষ্ট লগালে ঘাঁ সোনকালে ভাল হয় । গাখীৰত হালধি মিহলাই সেৱন কৰিলে চৰ্দি আৰু আন বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ।

পদিনা

পেশীৰ বিষ আৰু দাঁতৰ বিষ দূৰ কৰাত পদিনা অতি ফলপ্ৰসূ । পদিনা পাতত এন্টি-মাইক্ৰ’বিয়াল, এন্টি-ভাইৰেল, এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণ থাকে, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । পদিনা পাত খালে পেটৰ বিষ আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় । মূৰৰ বিষ হ’লে পদিনা পাতৰ চাহ খালে সোনকালে সকাহ পোৱা যায়(what is the strongest natural pain reliever)।

লং

দাঁতৰ বিষৰ পৰা উপশম পাবলৈ যুগ যুগ ধৰি লৱণ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । লৱণৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী, এন্টি-মাইক্ৰ’বিয়াল আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণ আছে । ই দাঁতৰ বিষ কমোৱাত আৰু মুখৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে । দাঁতৰ বিষ হ’লে লং চোবাই খাব লাগে বা আক্ৰান্ত ঠাইত লং তেল লগাব লাগে । ইয়াৰ ফলত দাঁতৰ বিষ আৰু দাঁতৰ আলু ফুলা কম হোৱাত সহায়ক হ’ব(5 things kept in the kitchen work as natural pain)।

জনীগুটি

পেটৰ বিষ বা গেছৰ সমস্যা দূৰ কৰাত জনীগুটি অতি ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে । জনীগুটি বা আজৱাইনত এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে, যিয়ে বিষৰ পৰা ক্ষন্তেকীয়া সকাহ দিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও জনীগুটি মাহেকীয়াৰ সময়ত বিষ কম কৰাত অতি উপকাৰী । পেটৰ বিষ হ’লে কেৰামৰ গুটি আধা চামুচ এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত খাব লাগে । ইয়াৰ পৰা আপুনি সোনকালে সকাহ পাব পাৰে ।

পাকঘৰত উপস্থিত এইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি বিষৰ পৰা সোনকালে সকাহ পাব পাৰে । কিন্তু যদি এইসমূহ ব্যৱহাৰৰ পিছতো এতিয়াও কোনো আপুনি সকাহ লাভ কৰা নাই তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ।

