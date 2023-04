ভাৰতৰ বহু ৰাজ্যত গৰমৰ বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত নিজকে শীতল কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । জুইৰ দৰে গৰমে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন, ভাগৰ আৰু হিট ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় । শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ আৰু শীতলতা বজাই ৰাখিবলৈ হাইড্ৰেটেড হৈ থকাটো প্ৰয়োজনীয় (Scorching Heat) । আজি আমি পাঁচটা গ্ৰীষ্মকালীন পানীয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো, যিয়ে আপোনাক গৰমৰ দিনতো শীতল আৰু সতেজ হৈ থকাত সহায় কৰিব (Drinks For Summer) ।

নেমু পানী

নেমু পানী হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন ক্লাছিক পানীয় যিটো বনাবলৈ সহজ আৰু শৰীৰক তৎক্ষণাত সতেজতা প্ৰদান কৰে । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C থাকে, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আপোনাক জলসিঞ্চিত কৰি ৰখাত সহায় কৰে (What do you drink in hot summer) ।

তৰমুজৰ ৰস

তৰমুজত পানীৰ পৰিমাণ প্ৰচুৰ আৰু ইলেক্ট্ৰলাইটৰ এক উত্তম উৎস, যাৰ বাবে ই গৰমক পৰাস্ত কৰিবলৈ এক উত্তম পানীয় । তৰমুজতো এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যিয়ে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে (What is the most refreshing drink) ।

নাৰিকল পানী

নাৰিকল পানী হৈছে প্ৰাকৃতিক ইলেক্ট্ৰলাইটযুক্ত পানীয় যিয়ে শৰীৰৰ তৰল পদাৰ্থৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে (Which drink is good for cooling) । ইয়াত কেলৰি কম, পটাছিয়াম প্ৰচুৰ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টৰ ভাল উৎস (Which drink is best for summer) ।

আম পান্না

আম পান্না হৈছে কেঁচা আমৰ পৰা তৈয়াৰী ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় গ্ৰীষ্মকালীন পানীয় । E ভিটামিন Cৰ এক উত্তম উৎস আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে ।

বাটাৰ মিল্ক

বাটাৰ মিল্ক হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন পৰম্পৰাগত পানীয় যিয়ে শৰীৰক ঠাণ্ডা কৰে আৰু হজম শক্তিত সহায় কৰে । ইয়াত কেলৰি কম আৰু কেলচিয়াম, পটাছিয়াম আৰু ভিটামিন B12ৰ দৰে পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে (Summer Drinks)।

