আগৰতলা,১৬ অক্টোবৰ : ত্ৰিপুৰাত পুনৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূৰ্যচী ৰূপায়ণ কৰিব বঞ্চিত শিক্ষকসকলে (10323 teachers to go on hunger strike in Tripura)। ১০,৩২৩ গৰাকী বৰ্খাস্ত শিক্ষকে বহিব আন্দোলনত (Terminated teacher will protest in Tripura)। বিগত প্ৰায় ২ বছৰ ধৰি বঞ্চিত শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে যদিও আজিলৈ সমাধান নহ'ল তেওঁলোকৰ সমস্যা । যাৰ বাবে পুনৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে বঞ্চিত শিক্ষকসকল । দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি একাংশ শিক্ষকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছতে চাকৰি হেৰুৱাইছিল ত্ৰিপুৰাৰ ১০,৩২৩ গৰাকী শিক্ষকে । তাৰ পাছৰে পৰা চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে । কিন্তু সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকিল ।

শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাইও তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত অনশনত বহাৰ ভাবুকি দিয়ে শিক্ষকসকলে । সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বৰ্খাস্ত শিক্ষক প্ৰদীপ বনিকে কয় যে যোৱা ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ১০,৩২৩ গৰাকী শিক্ষকৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু তেওঁক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আৰটিআই দস্তাবেজ দেখুৱাইছিল য'ত কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুওৱা নাই আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ চাকৰি ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

শিক্ষকগৰাকীয়ে কোৱা মতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ দ্বাৰা মাত্ৰ ৩৮ গৰাকী শিক্ষকহে প্ৰভাৱিত হৈছিল । কিন্তু আমোলাসকলৰ ভুল ব্যাখ্যাৰ বাবে আজি বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষকক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে (Terminated teacher slams Govts)। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্খাস্ত শিক্ষকসকলক আশ্বাস দিছিল যে উকীলৰ পৰামৰ্শ লৈ দুৰ্গা পূজাৰ পাছত এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । কিন্তু দেখা গৈছে যে দুৰ্গা পূজা যোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো গঠনমূলক ভূমিকা পালন কৰা নাই ।

আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পাছতো তিনিগৰাকী বৰ্খাস্ত শিক্ষকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ নকৰাৰ বাবেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শিক্ষকসকল । শিক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে যদি চৰকাৰে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত কোনো পদক্ষেপ নলয় তেনেহ'লে বৰ্খাস্ত শিক্ষকসকলে ২০ অক্টোবৰৰ পৰা অনশন আৰম্ভ কৰিব ।

