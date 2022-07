নেচনেল ডেস্ক,২ জুলাই: শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী হায়দৰাবাদত উপস্থিত হৈছে (PM Modi will visit Hyderabad)। পিছে এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক আদৰণি নজনালে তেলেংগানাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে (Kalvakuntla Chandrashekar Rao Avoids PM Modis Visit in Hyderabad again)।

উল্লেখ্য় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত তিনিবাৰ হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেলেংগানাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী কেচিআৰে তেওঁক সম্ভাষণ নজনোৱাক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা হৈছিল। তিনিওবাৰেই তেলেংগানাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী কেচিআৰে তেওঁক সম্ভাষণ জনোৱাৰ পৰা বিৰত কিয় আছিল তাক লৈ আজিও চৰ্চা অব্য়াহত । যোৱা ছয় মাহত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কৰা ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্য়মন্ত্ৰী কেচিআৰে হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণৰ সময়ত মোডীক লগ কৰাৰ পৰা আঁতৰি আছিল । অৱশ্য়ে এইবাৰ তেলেংগানাৰ মন্ত্ৰী তালাছানী শ্ৰীনিবাসে মোডীক বেগমপেট বিমানবন্দৰত আদৰণি জনায়।

ইয়াৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হায়দৰাবাদত সন্ত ৰামানুজাচাৰ্যৰ এক বিশাল মূৰ্তি ষ্টেচু অৱ ইকুৱেলিটি উন্মোচন কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছিল (Statue of Equality)। চৰকাৰী সূত্ৰই তেতিয়া কৈছিল যে মুখ্য়মন্ত্ৰী কেচিআৰে অসুস্থ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্ভাষণ জনাব পৰা নাছিল।

যোৱা মে মাহত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেছৰ (আইএছবি) ২০তম বাৰ্ষিকী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল, তেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিআৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ আগমনৰ কেইঘণ্টামান আগতে বাংগালুৰুলৈ ৰাওনা হৈছিল । কেচিআৰে কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু জেডিএছ চুপ্ৰিমো এইচ ডি দেৱগৌড়া আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কুমাৰা স্বামীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল (KCR met former PM and JDS Supremo HD Deve Gowda and former CM Kumara Swamy in Karnataka)। কেচিআৰে দেৱগৌড়াৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি,ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত স্থানীয় দলসমূহৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল।

কিন্তু এইবাৰ কেচিআৰ অসুস্থ বা ব্যস্ত নহয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক আদৰণি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শনিবাৰে তেওঁ বিৰোধী দলসমূহৰ হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা যশৱন্ত সিনহাক অভ্যর্থনা জলাবলৈ বেগমপেট বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় । যশৱন্ত সিনহা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী কেচিআৰ আৰু মন্ত্ৰী কেটিআৰ আৰু অন্যান্য টিআৰএছ নেতাসকলে বেগমপেট বিমানবন্দৰত তেওঁক সম্ভাষণৰ জনায় । তাৰ পিছত টিআৰএছ কৰ্মীসকলে বাইক সমদল কৰি তেওঁক জলবিহাৰলৈ লৈ যায় । জলবিহাৰত টিআৰএছে সিনহাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে ।

