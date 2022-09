তেজপুৰ, ৩ ছেপ্টেম্বৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বত আৰোহণকাৰী তাপী মিৰাক (First Mounteneer of Arunachal Tapi Mira) বিচাৰি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা ভাৰতীয় সেনা আৰু এছ আৰ এফৰ দলে শুকুৰবাৰে ভূয়ে গাঁৱত উপস্থিত হয় । সেনাৰ দলটোৱে মীৰাৰ ভনীয়েকক সাক্ষাৎ কৰে (Mounteneer missing in Arunachal) । আনহাতে তাপী মিৰাৰ ভগ্নীয়েও সেনাৰ লগত উপস্থিত থাকি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলক সহযোগ কৰে (Mounteneer Tapi Mira missing) ।

ইফালে ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰস্থিত মুখপাত্ৰই জনায় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যুৱ প্ৰতিভা বিভাগে ৩০ আগষ্টত আবেদন জনোৱাৰ পিছত যোৱা ১৫ দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা মিৰা আৰু সংগীজনৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে তেজপুৰৰ গজৰাজ ক'ৰ্পছে দুখন ALH হেলিকপ্টাৰ আৰু দুখন Cheetah হেলিকপ্টাৰসহ এটি দল সাজু কৰি ৰাখিছে (Tapi Mira rescue operation) ।

কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উক্ত স্থানত হেলিকপ্টাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বুলি তেওঁ জনায় । অৱশ্যে স্থলসেনাৰ আন এটা আৰোহী দল পূব কামেঙৰ ভূয়ে গাঁৱত ভাল বতৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Tezpur Gojraj Corps ready to rescue operation) । আনহাতে, ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই দুয়োগৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্কাউটৰ দল এটা ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে (Army rescue operation in search of Tapi Mira) ।

উল্লেখ্য, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব কামেং জিলাৰ এক ভিতৰুৱা দুৰ্গম অঞ্চলত পৰ্বত আৰোহণৰ বাবে গৈছিল তাপী মিৰা আৰু তেওঁৰ সংগীজন । khyarw নামৰ অঞ্চলটোৰ পৰা প'ৰ্টাৰ নিকো দাওসহ তাপী মিৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

