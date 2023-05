আপুনি গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত ক’ৰবালৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি ? তেন্তে এবাৰ হ’লেও আপুনি দক্ষিণ ভাৰতলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰে । ক’বলৈ গ’লে পৰম্পৰাগত খাদ্য, মন্দিৰ, গছ-গছনি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে দক্ষিণ ভাৰতৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত তামিলনাডু হৈছে এনে এখন ৰাজ্য, য’ত আছে অতি ধুনীয়া হিল ষ্টেচন (Hill Station) তথা সৌন্দৰ্যতাৰে ভৰপূৰ বহু ঠাই আছে ।

ইয়ালৈ আহি আপুনি চিমলা, মানালী আৰু উটিকো পাহৰি যাব । তামিলনাডু বুলি ক’লে প্ৰথমে কুনুৰ হিল ষ্টেচনৰ কথাই মনলৈ আহে । নীলগিৰি পাহাৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত কুনুৰত চাহ বাগিচা, সেউজীয়া উপত্যকা আৰু জলপ্ৰপাতে আপোনাক আপ্লুত কৰি তুলিব । এই ঠাইৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক-

কুনুৰৰ দৰে সৌন্দৰ্য আৰু ক’তো নাই !

কুনুৰৰ অপৰূপ দৃশ্য দেখাৰ পিচত উভতি যাবলৈ আপোনাৰ মন নাযাব । কুনুৰৰ পাহাৰ আৰু চাহ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্যৰ পৰা চকু আঁতৰাব নোৱাৰিব আপুনিও। ধোঁৱাৰ দৰে ডাৱৰেৰে আবৃত উপত্যকাবোৰে এই ঠাইখনৰ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াত চাহ বাগিচাবোৰত ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময় উলিয়াব পাৰি আৰু শীতল বতাহত সম্পূৰ্ণ সতেজ অনুভৱ কৰিব পাৰি ।

জলপ্ৰপাতবোৰ উপভোগ কৰক

কেৱল হিল ষ্টেচন নহয়, কুনুৰত ধুনীয়া ধুনীয়া জলপ্ৰপাতো আছে । কেথেৰিন জলপ্ৰপাত চহৰৰ পৰা মাত্ৰ অলপ দূৰৈত ২৫০ ফুট উচ্চতাৰ জলপ্ৰপাত এটা আছে । অৰণ্যৰ ভিতৰত থকা জলপ্ৰপাত আটাইতকৈ আচৰিত । ইয়াত আপুনি পৰিয়াল বা বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে । এই ঠাইখনে আপোনাক প্ৰকৃতিৰ মাজত লৈ যায় । ভ্ৰমণ অনুৰাগীসকলে এবাৰ হ’লেও কুনুৰলৈ যোৱাটো উচিত (coonoor itinerary)।

এই ৰে’ল ষ্টেচন ইউনেস্ক’ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত

কুনুৰৰ নীলগিৰি পৰ্বত ৰে’লপথ ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত । ইয়াত খেলনা ৰে’ল যাত্ৰা আৰু নীলগিৰি পাহাৰৰ মাজৰ পথটোৱে এক আচৰিত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । এই ৰে’লত বহি আপুনি বহু দূৰ যাত্ৰা কৰি বিবাদীসকলক উপভোগ কৰিব পাৰে । যদি আপুনি গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে কুনুৰ হ'ব পাৰে সৰ্বোত্তম ঠাই আৰু উত্তম বিকল্প (best time to visit coonoor)। ইয়ালৈ যোৱাৰ খৰচো অধিক নহয় । মানে কম বাজেটত ভাল ভ্ৰমণৰ ঠাইৰ বাবে কুনুৰ সৰ্বোত্তম (coonoor places to visit)।

