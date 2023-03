মাৰ্চ মাহৰ লগে লগে গ্ৰীষ্মকালো আৰম্ভ হৈছে । বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতাই ইতিমধ্যে মানুহক অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত বৰ্ধিত উষ্ণতাত নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ মানুহে নিজৰ জীৱনশৈলীত বহু পৰিৱৰ্তন কৰি আহিছে । খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ-কানিলৈকে এই ঋতুত মানুহে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ বহু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ কেৱল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতেই নহয় বৰঞ্চ আমাৰ ছালৰ ওপৰতো পৰে ।

এনে পৰিস্থিতিত পৰিৱৰ্তিত বতৰৰ লগতে ছালৰ বিশেষ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । যদি আপুনিও গ্ৰীষ্মকালত আপোনাৰ ছালৰ বিশেষ যত্ন ল’ব বিচাৰে, তেন্তে ইয়াৰ বাবে এই সহজ টিপছসমূহ মানি চলিব পাৰে । এই টিপচ্ সমূহৰ সহায়ত আপুনি কেৱল গৰমৰ দিনতেই ছালখন চিকচিকিয়া কৰাই নহয়, ইয়াক সতেজ কৰি ৰাখিবলৈও সক্ষম হ’ব(What are the 5 basic of skin care?)।

খাদ্যত ভিটামিন-C অন্তৰ্ভুক্ত কৰক

আমাৰ ছালৰ বাবে ভিটামিন-C অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আপুনি গ্ৰীষ্মকালত আপোনাৰ ছালখন সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত ভিটামিন-C অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ(What are some good tips for skin care?)। ইয়াৰ বাবে কমলা, নেমু, আমলখি, আঙুৰ, বিলাহী আদি খাব পাৰে(How can I make my skin glow at home?) ।

অধিক পানী খাব লাগে

গ্রীষ্মৰ আগমনৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত পানীৰ প্রয়োজনো বহুত বাঢ়ি যায় । এনে পৰিস্থিতিত সুস্থ হৈ থাকিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী সেৱন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । কেৱল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেই নহয় ছালৰ বাবেও পানী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খালে আমাৰ ছালখন কোমল আৰু উজ্বল হৈ উঠে । সেইবাবেই সুস্থ ছালৰ বাবে দিনে ২ৰ পৰা ৩ লিটাৰ পৰ্যন্ত পানী খাব লাগে(How can I improve my skin naturally?)।

ছানস্ক্ৰীণ লগাব লাগে

গ্ৰীষ্মকালত ছালৰ বিশেষ যত্ন ল’বলৈ হ’লে ৰ’দৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিৰ পৰা ইয়াক ৰক্ষা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । ইয়াৰ বাবে দিনত ৰ’দত ওলাই নাযাবলৈ চেষ্টা কৰক । কিন্তু যদি কিবা কামৰ বাবে ৰ’দত যাবলগীয়া হয়, তেন্তে নিশ্চয়কৈ হাত, ডিঙি, ভৰি আৰু মুখত ছানস্ক্ৰীণ লগাব(5 tips for healthy skin)।

কম মেকআপ কৰিব

যদি আপুনি গ্ৰীষ্মকালত আপোনাৰ ছালখন সুস্থ কৰি তুলিব বিচাৰে তেন্তে মেকআপৰ ব্যৱহাৰ কম কৰাটো ভাল হ’ব । কম মেকআপ কৰিলে ছালে উশাহ ল’ব পাৰিব । এনে পৰিস্থিতিত মুখত গধুৰ ফাউণ্ডেচন আৰু ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । লগতে কেৱল জৈৱিক আৰু লঘু প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক ।

টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰক

যদি আপুনি আপোনাৰ ছালখন সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে, তেন্তে ইয়াৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰক । ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি তেলীয়া ছালৰ পৰা সকাহ পাব, যাৰ বাবে ছালৰ সৈতে জড়িত বহুতো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব । যদি আপুনি গ্ৰীষ্মকালৰ বাবে টোনাৰ বিচাৰিছে, তেন্তে তিয়ঁহ বা এলোভেৰা ভিত্তিক টোনাৰ উপকাৰী হ’ব ।

