নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 জুলাই: চলি থকা কমনৱেলথ গেমছৰ ছেমি ফাইনেলত ৫৪:৫৫ ছেকেণ্ডৰে পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ বেকষ্ট্ৰোকেৰে ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ শ্ৰীহৰি নটৰাজৰ (Swimmer Srihari Nataraj has qualified for finals of men's 100m backstroke)। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পদক ইভেণ্টত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ২১ বছৰীয়া শ্ৰীহৰি নটৰাজে ৷ নিজৰ হিটত চতুৰ্থ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সপ্তম স্থান দখল কৰে ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদগৰাকীয়ে ৷

বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত টকিঅ’ অলিম্পিকত ক্লাছিফিকেশন এ হিটত সাঁতুৰিব পৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল নটৰাজ (Nataraj swim in classification A heat in Tokyo Olympics 2021)। ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদগৰাকীয়ে পুৰুষৰ ১০০ মিটাৰ বেকষ্ট্ৰোকত ৫৪:৩১ ছেকেণ্ড সময়ৰে টকিঅ’ অলিম্পিকত ২৭ তম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১০ চনত দিল্লী চিডব্লিউজিত অনুষ্ঠিত পেৰা-চুইমিঙত প্ৰসান্ত কৰ্মকাৰে ঐতিহাসিক ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল (Prasanta Karmakar's historic bronze in para-swimming event) ৷

