পশ্চিম বংগ, 13 ছেপ্টেম্বৰ: বিজেপিৰ নবান্ন অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি মঙলবাৰে উত্তপ্ত হৈছে পশ্চিম বংগৰ সন্তৰাগাছি অঞ্চল (Nabanna Abhijan in West Bengal)৷ সৌমিত্ৰ খানৰ নেতৃত্বত ওলোৱা এই বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে সন্তৰাগাছি ষ্টেশ্যন পাৰ হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইটা, শিলৰ টুকুৰা, কাঁচৰ বটলৰ টুকুৰাৰে কটকটীয়া বেৰিকেড গঢ়ি তোলে ৷

এই পদযাত্ৰাৰ সময়তে শুভেন্দু অধিকাৰী (Suvendu Adhikari detained), লকেট চেটাৰ্জী, তাপশী মণ্ডোল, ৰাহুল সিনহা, দিবাঙ্কাৰ ঘাৰামী আৰু অন্যান্য কেইবাজনো বিজেপি নেতাক আটক কৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে (Several BJP leaders were detained)৷ আনকি হাওৰাৰ সন্তৰাগাছি অঞ্চলত গেৰুৱা দলৰ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ কন্দুৱা গেছ, পানী কেননৰ প্ৰয়োগ কৰে পশ্চিম বংগ আৰক্ষীয়ে (police uses water cannons, tear gas)৷

উল্লেখ্য যে, বিজেপিয়ে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে কৰা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছিল ৷ ৰাজ্যজুৰি শ শ গেৰুৱা দলৰ সমৰ্থকে পুৱা কলকাতা আৰু চুবুৰীয়া হাওৰাত উপস্থিত হৈ 'নাবান্না অভিযান'ত অংশগ্ৰহণ কৰি সচিবালয়লৈ আৰম্ভ কৰে পদযাত্ৰা ৷

ইফালে আটকৰ পূৰ্বে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যবাসীৰ সমৰ্থন হেৰুৱাই পশ্চিম বংগক উত্তৰ কোৰিয়ালৈ পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে ৷ মমতাই ৰাজ্যখনত একনায়কত্ববাদৰ শাসন চলাইছে ৷ লগতে ৰাজ্যখনলৈ বিজেপি আহি আছে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে অধিকাৰীয়ে ৷

ইয়োৰপৰি আটকাধীন অধিকাৰীয়ে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰে জনতাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ধ্বংস কৰাৰ যুদ্ধংদেহী মনোভাৱ স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ এই আক্ৰমণে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ সন্তৰাগাচীত প্ৰতিবাদীৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা বেৰিকেডে চৰকাখনৰ উদ্বেগ আৰু ভীৰুতাক প্ৰতিফলত কৰিছে ৷ চৰকাৰখনে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ১৯ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰক পদদলিত কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে পুৱা নাবান্নালৈ যোৱা সমগ্ৰ পথচোৱাত বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল ৷ সম্প্ৰতি হাওৰা ব্ৰীজ, ছেকেণ্ড হুগলী ব্ৰীজ আৰু চহৰখনৰ মূল এলেকাবোৰত প্ৰতিবাদাকীৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বেৰিকেড বহুৱাইছে আৰক্ষীয়ে ৷ ইতিমধ্যে পশ্চিম বংগ আৰক্ষীয়ে সচিবালয় ভৱনৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে ৷

