নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৯ ডিচেম্বৰ : ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ (IED blast in East Imphal of Manipur)। পূৱ ইম্ফলৰ তেলিপটীৰ এটা গেলামালৰ গুদামৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় বোমা বিস্ফোৰণটো (Explosion in front of Imphal's grocery godown)। অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

জানিব পৰা মতে, পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণৰ পাছতে সেই স্থানত উপস্থিত হয় পূৱ ইম্ফলৰ পোৰম্পাট আৰক্ষী । ফৰেন্সিকৰ দলো সেই স্থানত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।

পোৰম্পাট আৰক্ষী থানাৰ উপ-পৰিদৰ্শক খাইলেট লাংঘালে জনোৱা মতে বোমাটো আইইডি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে চিচিটিভি ফুটেজৰ সহায়ত এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

সন্দেহজনক ব্যক্তিগৰাকীয়ে এখন স্কুটি লৈ অহা দেখা গৈছিল । ৰামনাথ চাহু নামৰ লোকজনৰ গেলামালৰ গুদামটোৰ সন্মুখত ব্যক্তিগৰাকী ৰৈছিল । গুদামটোৰ মালিক ৰামনাথ চাহুৱে অৱশ্যে দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ কাৰোৰে সৈতে কোনো শত্ৰুতা নাই আৰু তেওঁৰ গুদামত হোৱা বিস্ফোৰণ কোনে আৰু কিয় সংঘটিত কৰিলে সেই সম্পৰ্কেও তেওঁ একোৱে নাজানে বুলি উল্লেখ কৰে ৰামনাথ চাহুৱে ।

