মানুহে কিয় দুখী বা দুখী সংগীত শুনে... এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰা হৈছে যে দুখলগা সংগীতে আমাক দুখী কৰে, কিন্তু বাস্তৱত ই আমাৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তৰ স্মৃতিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে (effect of sad music on human psychology)। শেহতীয়া গৱেষণাই দাবী কৰিছে যে আমি বাস্তৱ জীৱনত দুখী হ’ব নিবিচাৰো, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাৱে সেই আৱেগক সংগীতৰ জৰিয়তে অনুভৱ কৰিব বিচাৰো (Study Claims Sad Music Gives Relief In Loneliness)।

গৱেষকে কয় যে, মানুহৰ এটা সময়ত কিবা এটা কথাৰ বাবে দুটা ধাৰণা থাকে (Sad Music)। এটা বাস্তৱ আৰু আনটো ভাৰ্চুৱেল । দুখৰ গীতৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা । এই গীতবোৰে আপোনাক স্মৃতিৰ গভীৰতালৈ লৈ যায়, কিন্তু আপোনাক দুখী নকৰে (Reasons Why We Enjoy Listening to Sad Music)।

সুখৰ সংগীতে আপোনাক সুখী কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়

গৱেষকে দুখজনক গীতৰ ওপৰত কৰা এই গৱেষণা জাৰ্নেল অৱ এষ্টেটিক এডুকেচনত প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এটা সুখৰ গীতে আপোনাক সুখী কৰিব পাৰে বা দুখৰ গীত এটাই আপোনাক দুখী কৰিব পাৰে (Journal of Aesthetic Education)।

দৰাচলতে দুখৰ গীতবোৰেও নেতিবাচক অনুভৱৰ পৰা ওলাই অহাত আপোনাক সহায় কৰে । এই সংগীতে শ্ৰোতাক অনুভৱ প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে, মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰে আৰু নিসংগতাৰ সময়ত সংগীৰ দৰে মানসিক আৰাম প্ৰদান কৰে ।

গৱেষকসকলে কয়, ‘সামগ্ৰিকভাৱে দুখজনক সংগীতে আমাক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰে ।

তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল দুখজনক সংগীতে আশ্বস্ত কৰে যে আমি যি অনুভৱ কৰোঁ তাত কোনো দোষ নাই । হৃদয়স্পৰ্শী সুৰে আমাক সঠিকভাৱে স্থাপন কৰে, আমাক অনুভৱ কৰায় যে আমি যি অনুভৱ কৰিছো সেয়া স্বাভাৱিক আৰু মানৱীয় (effect of sad music on human psychology)। ই আমাক জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় ।’

দুখক কম কৰাটো সহজ হৈ পৰে: বিশেষজ্ঞ

দুখৰ সংগীত ভাল পোৱাৰ এটা বৈজ্ঞানিক দিশ আছে । দুখ বা মানসিক চাপৰ সময়ত দুখৰ সংগীতে প্ৰ’লেক্টিন হৰম’ন মুক্তিৰ সূচনা কৰে । বিষনাশক প্ৰভাৱৰ বাবে বিষ কমোৱাত ই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিত প্ৰলেক্টিনে শান্তি, স্থবিৰতাৰ অনুভৱৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ ফলত বিষাদৰ অৱস্থা অধিক বৃদ্ধি হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে ।

