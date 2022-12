নিউজ ডেস্ক, ১২ ডিচেম্বৰ : সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপৰ দৰে উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি স্থগিতকৰণৰ (Maulana Azad National Fellowship suspended) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সকলো শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষাবিদে প্ৰতিবাদ কৰিছে । কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁলোকে কয়, "মোদীৰ বিজেপি চৰকাৰে সংখ্যালঘু-বিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, যাতে এই সম্প্ৰদায়বোৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হয় (Fellowship for minority students) । সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ বন্ধ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।"

উল্লেখ্য, কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে (Union Minorities Minister Smriti Irani) ৮ ডিচেম্বৰ, বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত (Lok Sabha) মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে । স্মৃতি ইৰাণীয়ে কয়, "এই ফেল'শ্বিপটো পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে । কিয়নো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এনে বহুতো আঁচনিৰ অধীনত লাভালাভ অৰ্জন কৰিছে ।"

উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ মুখ্যত মুছলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্ৰীষ্টান আৰু পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হয় । তেওঁলোকে এমফিল আৰু পিএইচডিৰ বাবে এই বৃত্তি লাভ কৰিছিল (scholarship for MPhil and Ph D) । চাচাৰ কমিটীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ইউপিএ চৰকাৰে (UPA government) ২০০৬ চনত দেশৰ প্ৰথম শিক্ষা মন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ নামত এই বৃত্তি আৰম্ভ কৰিছিল (first Education Minister of India) ।

আনহাতে, শিক্ষাবিদসকলেও এনে ফেল'শ্বিপ স্থগিতকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ আহ্বানক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । "বৰ্তমান সংখ্যাগৰিষ্ঠতাসকলে সংখ্যালঘুসকলক আগুৱাই অনা উচিত । তেওঁলোকক সামগ্ৰিকভাৱে সমৰ্থন কৰা উচিত । এই ফেল'শ্বিপত ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বৃহত্তৰ সমাজলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষিত কৰাটো নিবিচাৰে ।

সেইকাৰণে তেওঁলোকে মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ বন্ধ কৰি আছে । মই এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদত যোগদান কৰা উচিত ।" প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ পবিত্ৰ সৰকাৰে ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয় । আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিত আচিফ ইকবালে মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ লাভ কৰিছিল । "দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহুতো শিক্ষাৰ্থীয়ে এই ফেল'শ্বিপৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ মুছলমান পৰিয়ালৰ ছোৱালীসকলক এমফিল, পিএইচডি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছিল । সেয়েহে মৌলানা আজাদক ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ হিচাপে বন্ধ কৰা হৈছে ।" তেওঁ কয় ।

ইফালে জামাত-ই-ইছলামী হিন্দৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰ ইছলামিক সংগঠনৰ (Student Islamic Organization) পশ্চিমবংগ শাখাৰ জনসম্পৰ্ক বিষয়া শ্বেখ ইমৰানে কয়, "মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ বন্ধ কৰাটো কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰ মুছলমান-বিৰোধী হোৱাৰ এটা উদাহৰণ । বৰ্তমান চৰকাৰৰ অধীনত সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ নিৰন্তৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ।"

আনহাতে, সোমবাৰে দিল্লীত ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন অব ইণ্ডিয়াই (Student Federation of India, SFI) ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । একেদৰে এছএফআইৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যিক সমিতিক বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ৰাজ্যবোৰৰ ৰাজধানীত প্ৰতিবাদী সমদলৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যাতে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে (BJP government) মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ফেল'শ্বিপ পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।

