নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ এপ্ৰিল : পশ্চিমবংগৰ আছানচোলত উত্তেজনা (Election tension in Asansol)। লোকসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ (Lok Sabha By poll in West Bengal) ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোতে আছানচোলত বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত । বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অগ্নিমিত্ৰ পালৰ বাহনত শিলাবৰ্ষণ (Stones hurled at Asansol BJP candidate vehicle)। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহনত শিল নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

জানিব পৰা মতে পুৱাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছিল । কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এটা ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰোতেই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । অভিযোগ অনুসৰি তৃণমূলৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহনখন ঘেৰাও কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰে ।

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অগ্নিমিত্ৰ পালৰ অভিযোগ তেওঁৰ প’লিং এজেণ্টক বাৰাবানীৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । তেওঁ বাহনখনতো তৃণমূলৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰে । ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে যে, পাল আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তাকৰ্মীয়েই অঞ্চলটোত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

কেৱল এয়াই নহয় প্ৰায় ২০ খনকৈ কনভয়ৰ সৈতে অঞ্চলটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতাই । নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে এক অভিযোগ লাভ কৰিছে আৰু বিষয়টো চাই থকা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, আছানচোলৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বাবুল সুপ্ৰিয়ই বিজেপি ত্যাগ কৰি তৃণমূলত যোগদান কৰে । যাৰ বাবে আছানচোলৰ সাংসদৰ খালী আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে । তৃণমূল কংগ্ৰেছে অভিনেতা শত্ৰুঘ্ন সিনহাক আছানচোলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অগ্নিমিত্ৰ পালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :আম্বানী-আদানীক দেশ বিক্ৰী কৰাসকল কি ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী : কানহাইয়া কুমাৰ