পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী আৰু ভুল খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । গ্ৰীষ্মকালত ৰক্তশৰ্কৰাৰ মাত্ৰা অধিক হোৱাৰ বাবে ৰোগী চিন্তিত হৈয়েই থাকে । সেইবাবেই ডায়েবেটিছ ৰোগীক এই বতৰত বিশেষ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে (Diabetes Diet)। গ্ৰীষ্মকালত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হ’ব পাৰে (Is rice good for a diabetic)। যদি আপুনি এই বতৰত ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইবোৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে (What is best breakfast for diabetics)।

চুজি

চুজিৰ পৰা বহু ধৰণৰ সুস্বাদু জলপান তৈয়াৰ কৰিব পাৰি (What is best breakfast for diabetics)। ব্ৰেকফাষ্ট প্ৰস্তুত কৰিবলৈও কম সময় লাগে । কিন্তু ইয়াত ষ্টাৰচ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় (Are bananas good for a diabetic)। যিটো ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ।

মিঠা পানীয়

গৰম গৰমত শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰিবলৈ মানুহে বহুত মিঠা পানীয় অৰ্থাৎ পেক কৰা ফলৰ ৰস সেৱন কৰে । কিন্তু যদি আপুনি ডায়েবেটিছ ৰোগী, তেন্তে এনে পানীয় আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক । নেমু পানী, বৰফৰ চাহ, ঠাণ্ডা কফি, মাখন, স্মুদি ইত্যাদি সেৱন কৰি শৰীৰত হাইড্ৰেট কৰিব পাৰি ।

বেকাৰীৰ সামগ্ৰী

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে বিস্কুট আৰু জলপানৰ পৰিমাণ কম কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াত ৰিফাইন আটা থাকে । পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা খাদ্যও পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

ভজা খাদ্য

গ্ৰীষ্মকালেই হওক বা আন যিকোনো বতৰ হওক, ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে তেলযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ওজন বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

ষ্টাৰচযুক্ত শাক-পাচলি

আলু আৰু মিঠা আলুৰ দৰে শাক-পাচলিত আনতকৈ বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে । ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ষ্টাৰচযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । এনে পৰিস্থিতিত আপুনি খাদ্য তালিকাত সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ।

আইচক্ৰীম

আইচক্ৰীমত চেনি আৰু কেলৰিৰ পৰিমাণ বেছি হোৱাৰ বাবে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । কিন্তু কিছুমানে চেনিবিহীন, কম কেলৰিযুক্ত আইচক্ৰীমৰ বাবেও বাছি ল’ব পাৰে ।

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে পৰিৱৰ্তিত বতৰত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল’ব লাগে । কাৰণ এই ঋতুত ৰক্তচাপ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । এনে পৰিস্থিতিত আমি আপোনালোকক ক’ম যে গ্ৰীষ্মকালত ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কোনবোৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে (Is rice good for a diabetic)৷

