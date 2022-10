নেচনেল ডেস্ক, ৯ অক্টোবৰ : দেওবাৰে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত দলৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত ডিএমকেৰ শক্তিশালী নেতা এম কে ষ্টেলিন সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দলৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় (MK Stalin elected as DMK president) । নৱগঠিত সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত দলটোৱে তেওঁক শীৰ্ষ পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।

দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডুৰাইমুৰুগান আৰু টি আৰ বালু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ক্ৰমে সাধাৰণ সম্পাদক আৰু কোষাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় (veterans Duraimurugan elected as GS of DMK) । তিনিওজন নেতায়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ পদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁক দলীয় কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় (Tamilnadu CM MK Stalin) । উল্লেখ্য, ডিএমকেৰ 15 সংখ্যক সাংগঠনিক নিৰ্বাচনৰ (15th organisational polls of DMK) অংশ হিচাপে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত দলীয় পদৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত দলৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক আৰু কোষাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হৈছে ।

দলটোৰ প্ৰয়াত পিতৃপুৰুষ এম কৰুণানিধিৰ (M Karunanidhi) কণিষ্ঠ পুত্ৰ ৬৯ বছৰীয়া শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ডিএমকেৰ কোষাধ্যক্ষ আৰু যুৱ শাখাৰ সম্পাদককে ধৰি কেইবাটাও দলীয় পদত অধিষ্ঠিত হৈছে । কৰুণানিধিৰ মৃত্যুৰ পিছত ২০১৮ চনত ষ্টেলিনক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দলৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।

উল্লেখ্য, ষ্টেলিন হৈছে ডিএমকেৰ দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি (second president of DMK Stalin) । ১৯৬৯ চনত কৰুণানিধি ডিএমকেৰ প্ৰথম সভাপতি হৈছিল (first president of DMK Karunanidhi) । সেই সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলটোত সভাপতিৰ পদ সৃষ্টি কৰা হৈছিল ।

দ্ৰাবিড় আন্দোলনৰ আদৰ্শ ব্যক্তি (Icon of Dravidian movement) আৰু ডিএমকেৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চি এন আন্নাডুৰাই (DMK founder C N Annadurai) সেই সময়ত দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল । 1969 চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে তেওঁ উক্ত শীৰ্ষ পদত আছিল । উল্লেখ্য, ডিএমকে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ১৯৪৯ চনত ।

লগতে পঢ়ক :খালেকৰ পাছে পাছে কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়বাব এৰিলে ৰকিবুল হুছেইনেও