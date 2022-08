নেশ্যনেল ডেস্ক,৩১ আগষ্ট : আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী অৰ্পিতা মুখাৰ্জীক (Partha and Arpita to be produced in court)। শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত ২৮ দিন কাৰাগাৰত থকাৰ অন্তত দুয়োগৰাকীকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই শুনানি গুগল মিট বা জুম কলৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ।

সম্প্ৰতি, অৰ্পিতা মুখাৰ্জী আলিপুৰ মহিলা কাৰাগাৰত আছে আৰু পাৰ্থ চেটাৰ্জী প্ৰেচিডেন্সি কাৰাগাৰত আছে । বয়স আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি শেহতীয়াকৈ কাৰাগাৰে অলপতে আদালতলৈ চিঠি লিখি পাৰ্থ আৰু অৰ্পিতাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল । আনহাতে আদালতেও ইতিবাচক সঁহাৰি দিছিল ।

ইফালে, তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বিদ্যালয় সেৱা আয়োগৰ (SSC) নিযুক্তি কেলেংকাৰীত (SSC Recruitment Scam) কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিছে । পাৰ্থ চেটাৰ্জী আৰু অৰ্পিতাক এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটে এছএছচি গোচৰত অবৈধ বিত্তীয় লেনদেনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল (ED Arrested Minister Partha Chatterjee)।

তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এই দুৰ্নীতিৰ গোচৰটোত চিবিআইয়ে অভিযান চলাই আন কেইবাজনো লোকক জিম্মাত লৈছিল । তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল তেতিয়াৰ এছ.এছ.চি. পৰামৰ্শদাতা শান্তি প্ৰসাদ সিনহা আৰু অশোক সাহা । চিবিআইয়ে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

