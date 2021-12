নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৯ ডিচেম্বৰ : পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰ অঞ্চলত গুলীচালনা (Encounter broke out in J&K)। নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলি ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ উত্তেজনা শ্ৰীনগৰত । এই ঘটনাত চাইফুল্লা নামৰ লস্কৰ-ই-তৈবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এজন সদস্য নিহত হয় (Terrorist killed in encounter in Srinagar)। কিন্তু স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ এই গুলীয়াগুলিৰ সময়ত তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ।

আনহাতে, ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঘৰটোৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে মুছলমানসকলৰ ধৰ্ম গ্ৰন্থ কোৰাণক অপবিত্ৰ কৰাৰো অভিযোগ তুলিছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে । ঘৰৰ মালিক আব্দুল ৰহমান ভাটে কয় যে, যোৱা ২০ বছৰে সেই অঞ্চলত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ।

ইফালে তেওঁ কোৱা মতে কোনো উগ্ৰপন্থীক তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত গুলীৰহে শব্দ শুনিছিল । তেওঁ কোৱা মতে নিশা ঘৰত তালাচী চলোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক আন এটা ঘৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । ঘৰৰ মালিকৰ অভিযোগ নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে তেওঁৰ সন্তানকো প্ৰহাৰ কৰিছে ।

আব্দুলৰ পত্নীয়ে কোৱা মতে প্ৰথমতে তিনিবাৰকৈ তালাচী চলোৱা হৈছিল আৰু চতুৰ্থবাৰ তালাচীৰ সময়ত তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । তেওঁৰ দুই পুত্ৰক নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ বিপৰীতে আন এজনক প্ৰহাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ কৰে আব্দুলৰ পত্নীয়ে ।

আনহাতে, এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে পুৱা প্ৰায় ২ মান বজাত শ্ৰীনগৰ চহৰৰ হৰৱান অঞ্চলৰ ধাৰবাগ অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । আৰক্ষী, সেনা আৰু চিআৰপিএফৰ এটা যুটীয়া দলে এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ ভিত্তিত অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰে । কিন্তু নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি উগ্ৰপন্থীয়ে গুলীচালনা কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও গুলীচালনা কৰে আৰু এজন এল ই টি উগ্ৰপন্থী নিহত হয় ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত উগ্ৰপন্থীজনক কৰাচীৰ বাসিন্দা চাইফুল্লা ওৰফে আবু খালিদ ওৰফে ছাৱাজ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ ২০১৬ চনত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু হাৰৱানৰ সাধাৰণ এলেকাত সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু কেইবাটাও অপৰাধত জড়িত আছিল ।

