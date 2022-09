নিউজ ডেস্ক, ২৮ ছেপ্টেম্বৰ : ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষৰ (Russia and Ukraine conflict) ফলত তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত (spike in price of oil) আৰু ই আমাৰ কঁকাল ভাঙিছে ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে মঙলবাৰে এনেদৰে কয় । দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিঙ্কেনৰ (US Secretary of State Antony Blinken) সৈতে এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জয়শংকৰে কয় যে উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেদৰে সমাধান কৰা হয় তাক লৈ যথেষ্ট গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি ব্যক্তিগতভাৱে, ৰাজহুৱাভাৱে, গোপনীয়ভাৱে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে এই সংঘৰ্ষ কাৰো স্বাৰ্থত নহয় ।" আগবাঢ়ি যোৱাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় হ'ল আলোচনা আৰু কূটনীতিলৈ উভতি অহা বুলিও তেওঁ কয় । "চাওক, তেলৰ মূল্য সন্দৰ্ভত আমি চিন্তিত । কিন্তু আমি জনমূৰি ২,০০০ আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থনীতিৰ দেশ । তেলৰ মূল্যই যিহেতু আমাক মাধমাৰ শোধাইছে সেয়ে বিষয়টো আমাৰ বাবে এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে কয় ।

উল্লেখ্য, জয়শংকৰে ৰাছিয়ান তেলৰ (Russian oil) ওপৰত সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, "অতীতত যেতিয়াই আমি কিবা অৱদান আগবঢ়াব পাৰিছোঁ, তেতিয়াই আমি তাক মুকলি কৰি দিছোঁ ।" "এই মুহূৰ্তত কিছুমান সমস্যা আছে ।" তেওঁ আৰু কয় । "আপুনি বুজিব লাগিব যে যোৱা কেইমাহমানত শক্তি বজাৰবোৰ ইতিমধ্যে যথেষ্ট চাপত আছে । বিশ্বব্যাপী দক্ষিণৰ দেশবোৰে সীমিত শক্তিৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে । সেয়া কেৱল মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, প্ৰায়ে উপলব্ধতাৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।"

"এই মুহূৰ্তত আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে যে ইতিমধ্যে চাপত থকা শক্তি বজাৰবোৰ নৰম হ'ব লাগিব । আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ স্পষ্ট বিচাৰ কৰিম যে ই আমাক আৰু বিশ্বব্যাপী দক্ষিণৰ আন দেশবোৰক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে । উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত তেওঁলোকৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেদৰে সমাধান কৰা হয় বা সমাধান নকৰে সেই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট গভীৰ উদ্বিগ্নতা আছে ।" জয়শংকৰে কয় ।

উল্লেখ্য, বিগত এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ খাৰুৱা তেলৰ আমদানি ৫০ গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰ্তমান সেয়া বিদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সকলো খাৰুৱা তেলৰ ১০ শতাংশ । ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ পূৰ্বে ভাৰতে আমদানি কৰা সকলো তেলৰ মাত্ৰ ০.২ শতাংশ ৰাছিয়ান তেল আছিল । আনহাতে, ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পিছত পশ্চিমীয়া দেশবোৰে ক্ৰমান্বয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ শক্তি ক্ৰয় হ্ৰাস কৰি আহিছে ।

পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দ্বাৰা আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞাই ৰাছিয়াৰ ওপৰত সামান্য প্ৰভাৱ পেলোৱাত জি-7 দেশ (G7 countries) আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নে (European Union) ক্ৰেমলিনৰ ৰাজহ সীমিত কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল আৰু পৰিশোধিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত তেলৰ মূল্যৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে জি-7 বিত্ত মন্ত্ৰীসকলে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছিল যে এই মূল্যৰ সীমা বিশেষভাৱে ৰাছিয়াৰ ৰাজহ আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰাৰ সামৰ্থ্য হ্ৰাস কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।

আনহাতে, আমেৰিকাই ভাৰতক ৰাছিয়াৰ তেলৰ মূল্য সীমাবদ্ধ কৰিবলৈ মিত্ৰজোঁটত যোগদান কৰিবলৈ কৈছে । কিন্তু নতুন দিল্লীয়ে কৈছে যে যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱটো সাৱধানে পৰীক্ষা কৰিব । ইফালে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা সামৰিক সৰঞ্জাম ক্ৰয় কৰাৰ সন্দৰ্ভত আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়শংকৰে কয়, "আমি আমাৰ সামৰিক সৰঞ্জাম আৰু প্লেটফৰ্মবোৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ, সেয়া কোনো সমস্যা নহয় । কিন্তু এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো বিশেষকৈ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে সলনি হৈছে ।"

"আমি সমগ্ৰ বিশ্বতে সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ । আমি প্ৰযুক্তিৰ মানদণ্ড, সামৰ্থ্যৰ মানদণ্ড আৰু নিৰ্দিষ্ট সঁজুলি আগবঢ়োৱা চৰ্তাৱলী লক্ষ্য কৰোঁ । আমি এক বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাক আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত বিশ্বাস কৰোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ।

