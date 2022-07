নিউজ ডেস্ক, ২৩ জুলাই: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে শনিবাৰে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ ১৮ বছৰীয়া কন্যাৰ 'চৰিত্ৰ'ক 'দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছীসকলে হত্যা কৰিছে' (Smriti Irani criticize Sonia and Rahul Gandhi) । সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ইৰাণীয়ে কয়, "তেওঁৰ দোষ হৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে ২০১৪ আৰু ২০১৯ চনত আমেথিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লোকসভা নিৰ্বাচনত যুঁজিছিল ।" লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগক বিদ্বেষপূৰ্ণ বুলি প্ৰত্যাখ্যান কৰে । উল্লেখ্য, তেওঁৰ কন্যাই গোৱাত এখন অবৈধ বাৰ চলোৱা বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ আনিছিল (Congress alleged Smriti Irani daughter running illegal bar) ।

উক্ত অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰত ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ৫,০০০ কোটি টকাৰ লুণ্ঠন সন্দৰ্ভত তেওঁ সৰৱ হোৱাৰ বাবেই তেওঁৰ কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক লক্ষ্য কৰা হৈছিল । ইৰাণীয়ে উষ্মতাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কঠোৰভোৱে কয় যে কংগ্ৰেছে তেওঁৰ কন্যাৰ চৰিত্ৰক 'হত্যা' আৰু 'ৰাজহুৱাভাৱে বিকৃত' কৰিছে । লগতে বিৰোধী দলটোক সাহস আছে যদি যিকোনো অন্যায়ৰ প্ৰমাণ দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় । আনহাতে, তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে তেওঁৰ 18 বছৰীয়া কন্যাগৰাকী কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁ কোনো বাৰ নচলায় ।

"মোৰ ছোৱালীৰ দোষ হৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ দ্বাৰা ৫,০০০ কোটি টকা লুণ্ঠন সন্দৰ্ভত এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে (allegation of 5,000 cr loot by Sonia and Rahul Gandhi) । তেওঁৰ দোষ হৈছে যে তেওঁৰ মাতৃয়ে ২০১৪ আৰু ২০১৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজছিল ।" আমেথিৰ সাংসদগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় । বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যদি সাহস আছে তেন্তে ২০২৪ চনত পুনৰ আমেথি লোকসভা আসনৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক ।

লগতে ইয়াকো প্ৰতিজ্ঞা কৰে যে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীক পুনৰ ধূলিসাৎ কৰি দিব । "মই আইনৰ আদালত আৰু মানুহৰ আদালতত উত্তৰ বিচাৰিম ।" তেওঁ উক্ত অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয় । উল্লেখ্যে কংগ্ৰেছে শনিবাৰে স্মৃতি ইৰাণীৰ কন্যাই গোৱাত অবৈধভাৱে বাৰ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক স্মৃতি ইৰাণীক মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

উল্লেখ্য, এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছে বাৰখনক দিয়া কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ এটা প্ৰতিলিপিও শ্বেয়াৰ কৰে । লগতে কয় যে জাননী দিয়া আবকাৰী বিষয়াজনক কৰ্তৃপক্ষৰ হেঁচাৰ পিছতে বদলি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

