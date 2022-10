নিউজ ডেস্ক, ২৪ অক্টোবৰ : গ্ৰাহকসকলক ক্ৰেডিট কাৰ্ডত আকৰ্ষণীয় অফাৰ আৰু ৰেহাইৰ দ্বাৰা প্ৰলোভিত কৰা হয় (discounts on credit cards) । ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডে 5 ৰ পৰা 10% অতিৰিক্ত ৰেহাই লাভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত কাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছু বস্তু মন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । কেইটামান পৰামৰ্শ চাওঁ আহক (tips for using credit cards) ।

আপোনাৰ কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে জানক : আপোনাৰ কাৰ্ডত ক্ৰেডিট সীমা কিমান (credit limit on credit card) ? আপুনি ইয়াৰ পৰা কিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে ? বিল কিমান বাকী আছে ? এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে জানক । নতুনকৈ ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে উপহাৰ পইণ্ট আৰু বিলিঙৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ পৰীক্ষা কৰক । তেতিয়াহে আপুনি জানিব পাৰিব কোনখন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু পৰিমাণটো কেনেদৰে ব্যয় কৰিব লাগিব ।

আৰম্ভণিতে কি কৰিব : সাধাৰণতে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ক্ৰয় কৰাৰ 30 ৰ পৰা 40 দিন সময় পাব । আপুনি এই সুবিধাটো কেৱল তেতিয়াহে লাভ কৰিব পাৰে যেতিয়া কাৰ্ডখন বিলিং তাৰিখৰ আৰম্ভণিতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওক আপোনাৰ বিলিং তাৰিখ 8 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হয়, তাৰ পিছত 9 ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ক্ৰয় কৰিলে আপোনাক সময়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।

ৰেহাই এৰাই নাযাব : কিছুমান ব্ৰেণ্ডে ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পানীবোৰৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হয় আৰু নিয়মীয়া ৰেহাইৰ উপৰি বিশেষ ৰেহাই প্ৰদান কৰে (offers by credit card companies) । এই ৰেহাই উৎসৱৰ সময়ত বেছিভাগ উপলব্ধ হয় । যিসকলৰ দুখন বা তিনিখন কাৰ্ড আছে, তেওঁলোকে জানিব লাগে কোনখন কাৰ্ডে তেওঁলোকক অধিক ৰেহাই দিয়ে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কিছু টকা ৰাহি কৰিব পাৰে ।

উপহাৰ পইণ্ট : ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা উপহাৰ পইণ্টৰ হিচাপ ৰাখিব লাগিব (reward points offered by credit cards) । ক্ৰয় কৰোঁতে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ এৰাই নাযাব । এই পইণ্টবোৰে আপোনাক নগদ ধন ঘূৰাই দিব নেকি ? সেয়া পৰীক্ষা কৰক । যদি আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে অধিক নাজানে, কাৰ্ড গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰলৈ ফোন কৰক আৰু সকলো বিৱৰণ লাভ কৰক । এনে এখন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা ভাল যিয়ে আপোনাক ক্ৰয়ৰ ওপৰত অধিক উপহাৰ পইণ্ট প্ৰদান কৰে (rewards points on credit cards) ।

বহুতো ক্ৰেডিট কাৰ্ডে কোনো খৰচ নকৰাকৈ ইএমআই প্ৰদান কৰে । যদি আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত নগদ ধন নাই, তেন্তে আপুনি এই সুযোগটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । এনে সুতমুক্ত যোগ্যতাৰ বাবে, কেতিয়াবা আপুনি কিছু ৰেহাই ত্যাগ কৰিব লাগিব । আনহাতে, কিছুমান কাৰ্ডে ৰেহাই আৰু বিনামূলীয়া ইএমআইও আগবঢ়ায় । নতুন ক্ৰয়ৰ বিষয়ে এক অৱগত সিদ্ধান্তহে ল'ব ।

লগতে নিশ্চিত কৰিব যাতে আপুনি যিকোনো পৰিস্থিতিত আপোনাৰ কাৰ্ডৰ সীমাৰ 30-40 শতাংশতকৈ অধিক ব্যয় নকৰে আৰু সময়মতে বিল পৰিশোধ কৰিব । বকেয়া ৰাখিলে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে । যদি আপুনি উৎসৱৰ বতৰত ন্যায়সঙ্গতভাৱে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি উপকৃত হ'ব । বেংক বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অধিল চেট্টীয়ে এনেদৰে কয় ।

