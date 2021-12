নেশ্যনেল ডেস্ক, 20 ডিচেম্বৰ : দেশত বাঢ়িছে অ’মিক্ৰণ(Omicron cases in India) ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷ প্ৰতিদিনাই ন ন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজধানী চহৰখনত পুনৰ ছজনৰ দেহত ধৰা পৰিল অ’মিক্ৰণ (Six New Omicron cases found in Delhi) ৷ বৰ্তমানলৈকে দিল্লীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 28 গৰাকী ৷ তাৰে 12 গৰাকী ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে ৷ আনহাতে, বাকী থকা ব্যক্তিকেইজনৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে ৷

উল্লেখ্য যে, দেশত বৰ্তমানলৈকে 150 ৰো অধিক হ’লগৈ অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (total number of cases of omicron goes above 150) ৷

দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত নতুনকৈ 6 গৰাকী আৰু গুজৰাটত 4 গৰাকী লোক ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ৷ বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 11 খন ৰাজ্যত এই ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ৷

ইফালে কৰ্ণাটকত 2 ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধৰা পৰিছিল ক’ৰণাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট ৷ বৰ্তমান ৰাজ্যখনত পাঁচ গৰাকী নতুন আক্ৰান্তৰ সৈতে মুঠ 19 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰ’ণাৰ এই নতুন প্ৰবাহত ৷

