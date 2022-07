নেশ্যনেল ডেস্ক, 28 জুলাই : সমাগত ৰক্ষা বন্ধন বা ৰাখী বন্ধন ৷ ৰাখী বন্ধনৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণতে পুনৰ মিলন হোৱাৰ দিশে 1947 চনতেই পৃথক হোৱা এহাল ভাতৃ-ভগ্নী (Emotional reunion of siblings on Raksha Bandhan) ৷ তেওঁলোক দুগৰাকীৰ নাম হৈছে ছাকিনা বিবি আৰু গুৰমেল সিং গ্ৰেৱাল ৷

তথ্য অনুসৰি, 1947 চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তান বিভাজনৰ সময়ত (Partition of India and Pakistan in 1947) পৃথক হৈছিল ছাকিনা বিবি আৰু তেওঁৰ ভাতৃ গুৰমেল সিং গ্ৰেৱাল ৷ তাৰ পাচত লুধিয়ানাৰ জাচোৱাল চুদান গাঁৱত এটা শিখ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল গুৰমেল ৷ ইফালে বৰ্তমান 67 বছৰ বয়সত ভৰি দিয়া ছাকিনাই ভাতৃ বিচ্ছেদৰ বিৰহত সময় অতিবাহিত কৰি আছে পাকিস্তানত ৷

আনকি পৃথক হোৱাৰ পাচতো ভাতৃক আকৌ ঘূৰাই পাবলৈ দিনে-ৰাতিয়ে নেদেখানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে ছাকিনাই ৷

এনে সময়ত হঠাৎ নাছিৰ ধিলন নামৰ এজন পাকিস্তানী ইউটিউবাৰে ছাকিনাৰ এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল কৰিছিল ৷ পাকিস্তানৰ সেই ভিডিঅ’টো চ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল লুধিয়ানাৰ চুদান গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া জগতাৰ সিঙে ৷ তাৰ পাচত সেই ভিডিঅ’টো গাঁওবুঢ়া জগতাৰ সিঙে ছাকিনাৰ পৰা পৃথক হোৱা তেওঁৰ ভাতৃ গুৰমেল সিং গ্ৰেৱালক দেখুৱাইছিল ৷

বায়েকক দেখা পায়ে আৱেগিক হৈ পৰে গুৰমেল সিং গ্ৰেৱাল ৷ বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৰাখী বন্ধনৰ পবিত্ৰ ক্ষণেই হ’ব বিচ্ছেদ হোৱা গুৰমেল আৰু ছাকিনাৰ পুনঃমিলনৰ শুভ মূহুৰ্ত (Sakina Bibi reunion with Gurmel Singh Grewal) ৷ উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান ছাকিনা আছে পাকিস্তানত আৰু তেওঁৰ ভাতৃ গুৰমেল সিং গ্ৰেৱাল আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু সন্তান আছে লুধিয়ানাৰ চুদান গাঁৱত ৷

বায়েকক পুনৰ কাষত পাবলৈ অধিক উত্ৰাৱল হৈ আছে গুৰমেল সিং ৷ ছাকিনাই উল্লেখ কৰা মতে, ছাকিনা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ গুৰমেলৰ বিচ্ছেদৰ শোক সহ্য কৰি নোৱাৰি তেওঁলোকৰ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

