স্পৰ্টছ ডেস্ক, ২৯ জুলাই : ভাৰতীয় বক্সাৰ শিৱ থাপাই ২০২২ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত (Commonwealth Games 2022) ছলিহুলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনী কেন্দ্ৰত তেওঁৰ আৰম্ভণি মেচত পাকিস্তানৰ চুলেমান বালুচক পৰাস্ত কৰে । ২০১৫ চনৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী থাপাই সমগ্ৰ খেলখনতেই তেওঁৰ পাকিস্তানী প্ৰতিদ্বন্দীৰ ওপৰত নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছিল । উল্লেখ্য, অসমৰ এইগৰাকী সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বক্সাৰে পুৰুষৰ ৬৩.৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে (Shiva Thapa defeated Pakistans Suleman Baloch in CWG 2022)।

শিৱ থাপাই বেলুচক ৫-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতৰ শিৱ থাপাই ৰাউণ্ড অব ৩২ ত বেলুচক পৰাস্ত কৰিবলৈ ১০ মিনিটতকৈও কম সময় লয় । শিৱ থাপাই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ২০২১ চনৰ বিশ্ব ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী স্কটলেণ্ডৰ ৰিজ লিঞ্চৰ মুখামুখী হ'ব (Thapa will face 2021 world bronze medallist Reese Lynch)।

উল্লেখ্য, শিৱ থাপাই 2012 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ভাৰতীয় বক্সাৰ হৈছে শিৱ থাপা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেচন লিমিটেডত নিযুক্তি লাভ কৰে ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামৰ আলেকজেণ্ডাৰ ষ্টেডিয়ামত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় কমনৱেল্থ গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান । 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কমনৱেল্থ গেমছ ২০২২ (Commonwealth Games 2022) ৷

উল্লেখ্য, এই বৰ্ষৰ কমৱেল্থ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈয়ে (7 athletes in Commonwealth Games) ৷ বক্সিঙত লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু শিৱ থাপা, এথলেটিকছত হিমা দাস, ভাৰোত্তোলনত পপী হাজৰিকা, লনবলত তানিয়া চৌধুৰী, নয়নমণি শইকীয়া আৰু মৃদুল বৰগোহাঁয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে (7 athletes from Assam to qualify for Commonwealth Games) ৷

আনহাতে, লাভলীনা অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা আৰু শিৱ থাপাৰ পিছতেই দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় গৰাকী বক্সাৰ লাভলীনা ৷ 2021 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা টকিঅ' 2020 গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত লাভলীনাই মহিলাৰ ৱেল্টাৰৱেইট শ্ৰেণীত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ৷

