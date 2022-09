আগৰতলা, ১৬ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে কয় যে আত্মসহায়ক গোটে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ (SHG role on developing rural economy) বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে (Tripura Deputy CM comments on role of SHG) ।

উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত চাৰিলাম খণ্ড কাৰ্যালয়ত ১৪-১৫ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত এনেদৰে কয় (SHG training camp in Tripura) । "চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নতিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে (Tripura Govt priority to socio economic upliftment) । এই উদ্দেশ্যৰ বাবে ৰাজ্যখনত বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় ফ্লেগশ্বিপ প্ৰকল্প আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে (central flagship projects in Tripura) ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।

শিবিৰটোত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক বিকাশক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে (Development of rural economy through SHG)। "আত্মসহায়ক গোটৰ ভূমিকা অবিহনে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সম্ভৱ নহয় । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলক আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি আৰু তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰি তেওঁলোকক সবলীকৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে (self reliant by SHG)।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য, উক্ত দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত চাৰিলাম আৰডি ব্লকৰ বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু গাঁৱৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি উক্ত শিবিৰত মেট্ৰিক-পৰৱৰ্তী বৃত্তি আৰু উজ্জ্বলা যোজনাৰ অধীনত এলপিজি সংযোগ প্ৰদান কৰা হয় (LPG connection under Ujjwala Yojana) । প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই ২০ গৰাকী মহিলাক উজ্জ্বলা যোজনা গেছ সংযোগ আৰু ৪ গৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক ঋণৰ চেক হস্তান্তৰ কৰে ।

