নেশ্যনেল ডেস্ক,১৮ ছেপ্টেম্বৰ: নামিবিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰে ৮ টাকৈ চিতা বাঘ(PM Modi Birthday) । প্ৰথমটো দিন শান্তিৰে কটাই চিতা বাঘকেইটাই(Sheopur Kuno first day cheetahs passed peacefully) । ৮ টা চিতা বাঘৰ ভিতৰত এটা বিগ কেট অৰ্থাৎ মাইকী চিতাও মুকলি কৰা হয় । মুকলি কৰাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্য়ানখৰনৰ ঘাঁহনিত দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে চিতা বাঘজনীয়ে (Kuno Sasha took a stroll and scanned the area) ।

চিতাকেইটাৰ লগত অহা দলটোৰ মতে পৰিবেশৰ লগত অভ্যস্ত হ’বলৈ বাঘ কেইটাক কিছু সময় লাগিব পাৰে । পৰিৱেশকৰ লগত এবাৰ অভ্যস্ত হ’লেই তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ গতি দেখুৱাব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । প্ৰায় এটা মাহে চিতাবোৰক পিঞ্জৰাত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল । সেয়ে বৰ্তমান পৰিৱেশৰ সৈতে মিলিব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে মুকলি কৰাৰ পাছতেই চিতা বাঘজনীক নামকৰণ কৰে (pm names kuno cheeta asha) । আশা নাম দিয়ে বিগ কেট অৰ্থাৎ মাইকী চিতা বাঘজনীক(Sheopur Kuno Modi named a female cheetah Asha) । প্ৰায় ৭০ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত চিতা বাঘ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত মুকলি কৰা হয় । প্ৰায় চাৰি বছৰীয়া আশাক চিতা সংৰক্ষণ পুঁজিলৈ অনাৰ পিছতো কোনো নাম দিয়া নহ’ল । গতিকে নামিবিয়া আৰু চিচিএফে পিএম মোদীৰ বাবে মাইকী চিতাক জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ সুযোগ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ।

আন এজনী মাইকী চিতা হৈছে দক্ষিণ-পূব নামিবিয়াৰ দুবছৰীয়া চিতা । ২০২০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চিচিএফত আছিল ছানী নামৰ মাইকী চিতা বাঘজনী । ২০২০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নামিবিয়াৰ দক্ষিণ-পূব প্ৰান্তৰ অমুৰু চহৰৰ এৰিণ্ডি প্ৰাইভেট গেম ৰিজাৰ্ভত এজনী মাইকী চিতা বাঘ ২.৫ বছৰীয়া বিলছিৰ জন্ম হৈছিল । ডাঙৰ আৰু জ্যেষ্ঠ পাঁচ বছৰীয়া মাইকী চিতা বাঘজনীৰ নাম হৈছে ছাছা ।

স্বাধীনতা অমৃত উৎসৱ উপলক্ষে নামিবিয়া চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক প্ৰদান কৰা এক অনন্য উপহাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । ৭০ বছৰৰ পাছত ভাৰতে চিতাক পুনৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্যক প্ৰশংসাৰে ওপচাই তুলিছে চিতা সংৰক্ষণ পুঁজিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডাঃ ল’ৰী মাৰ্কাৰে ।

