নেশ্যনেল ডেস্ক,৭ ছেপ্তেম্বৰ: ভাৰতত উপস্থিত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা । চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ আহিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী(Sheikh Hasina is on a four-day visit to India) । এই ভ্ৰমণকালতে মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত শ্বেখ হাছিনাই সাক্ষাৎ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক(Sheikh Hasina meets Rahul Gandhi) । দুয়ো মিলিত হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত । বৈঠকৰ পিছত ভাৰত আৰু বাংলাদেশ প্ৰাকৃতিক মিত্ৰ আৰু দুয়োখন দেশে এই বন্ধন শক্তিশালী কৰাৰ দিশত কাম কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে ।

চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক (Bangladesh PM Sheikh Hasina visit to India) মঙলবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় (Sheikh Hasina welcome at Rashtrapati Bhavan) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ত অভ্যৰ্থনা জনায় (PM Narendra Modi received Sheikh Hasina)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনা সোমবাৰে আহি ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল । নিজৰ ভ্ৰমণকালৰ প্ৰথম দিনটোত তেওঁক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ কৰিছিল হাছিনাই(Hasina met External Affairs Minister S Jaishankar) ।

আনহাতে মঙলবাৰে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ উপস্থিতিত (Sheikh Hasina India tour) ভাৰত আৰু বাংলাদেশে সাতখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে (India and Bangladesh signed seven MoU) । নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী আৰু হাছিনাৰ নেতৃত্বত ভাৰত-বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰা হয় (PM Modi and Hasina meeting at Hyderabad House)।

