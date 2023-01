চিটাৰা ডেস্ক, ১৫ জানুৱাৰী : ডুবাইৰ বুৰ্জ খলিফা বলীউড বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ আহিবলগীয়া ছবি 'পাঠান'ৰ পোহৰেৰে আলোকিত হয় । আনহাতে, পাঠান ষ্টাইলত তেওঁৰ একচন থ্ৰিলাৰৰ ট্ৰেইলাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কিং খানে (SRK on top of Burj Khalifa) । শ্বাহৰুখ, দীপিকা পাডুকন আৰু জন আব্ৰাহামৰ ট্ৰেইলাৰ শনিবাৰে ডুবাইত মুকলি কৰা হয় (Shahrukh Khan Pathaan trailer on Burj Khalifa) । যশৰাজ ফিল্মছৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা অনুষ্ঠানটোত কিং খানক ষ্টাইলত কোৱা দেখা যায় যে 'যদি আপুনি এটা পাৰ্টি ৰাখে, পাঠান অতিথিৰ অভ্যৰ্থনাৰ বাবে আহিব ।'

ইয়াৰ লগতে শ্বাহৰুখ খানক বুৰ্জ খলিফাৰ সন্মুখত তেওঁৰ 'ছিগনেচাৰ প'জ' দিয়াও কেমেৰাত ধৰা পৰে (SRK signature pose on Burj Khalifa) । আন এখন ছবিত তেওঁক আইকনিক গগনচুম্বী অট্টালিকাটোত প্ৰদৰ্শিত ট্ৰেইলাৰৰ ফালে চাই থকা দেখা যায় । কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁক পাঠানৰ দ্বিতীয়টো জনপ্ৰিয় গান 'ঝুম জো পাঠান'ত নৃত্য কৰাও দেখা যায় । ইয়াৰ পূৰ্বে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লীগ টি-২০ টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত 'পাঠান' দেখা গৈছিল (SRK Dipika Padukan film Pathan) ।

পাঠান ছবিৰ আন্তৰ্জাতিক বিতৰণৰ উপ-সভাপতি নেলচন ডিচুজাই কয়, "পাঠান আমাৰ সময়ৰ আটাইতকৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এখন আৰু যেতিয়া ইয়াক দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাৰ কথা আহে, তেতিয়া এনে এখন চলচ্চিত্ৰক আটাইতকৈ ডাঙৰ ধৰণে ৰাখিব লাগে ।" তেওঁ লগতে কয়, "ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ আইকনিক বুৰ্জ খলিফাত প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ লগে লগে ডুবাইয়ে শ্বাহৰুখ খান আৰু পাঠানক উদযাপন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰি আমি আনন্দিত হৈছোঁ।" তেওঁ আৰু কয়, "আমি আনন্দিত যে শ্বাহৰুখ খান বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লীগ টি-২০ৰ বাবে ইউএইত আছে ।"

উল্লেখ্য, কিং খানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত চলচ্চিত্ৰখনত ডিম্পল কাপাডিয়া আৰু আশুতোষ ৰাণায়ো মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । চলচ্চিত্ৰখন এইবছৰ জানুৱাৰী মাহৰ ২৫ তাৰিখে ছবিগৃহত মুক্তি পাবলৈ সাজু হৈছে । শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰিছে (Pathan trailer released) । এই ট্ৰেইলাৰে অনুৰাগীসকলৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।

প্ৰায় আঢ়ৈ মিনিট দৈৰ্ঘ্যৰ ট্ৰেইলাৰত শ্বাহৰুখ খান আৰু দীপিকাৰ শক্তিশালী অভিনয় শৈলী প্ৰকাশ পাইছে । দুয়োকে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰত এক গুপ্তচৰ এজেণ্ট হিচাপে দেখা গৈছে । ছবিখনত জন আব্ৰাহামৰ খলনায়কৰ চৰিত্ৰক লৈও অনুৰাগীসকল অতি উৎসাহিত । আগন্তুক পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত সোধাত শ্বাহৰুখ খানে তপৰাই কয় যে শীঘ্ৰেই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ 'ডাঙ্কি'ত তাপসী পান্নু আৰু আটলীৰ 'জোৱান'ত দেখা যাব ।

