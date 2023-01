শ্বাবানা আজমী আৰু জাভেদ আখতাৰৰ ৰসাল অনুষ্ঠান

নিউজ ডেস্ক, ২০ জানুৱাৰী : জয়পুৰ সাহিত্য উৎসৱ, ২০২৩-ৰ (JLF 2023) দ্বিতীয়দিনা জাভেদ আখটাৰ আৰু শ্বাবানা আজমীৰ এক মুকলি বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় (Shabana Azmi and Javed Akhtar in JLF 2023) । উক্ত অনুষ্ঠানত কাইফি আজমী আৰু জান নিছাৰ আখটাৰৰ Daira and Dhanak Companion Volumes of Nazms-ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় । শ্বাবানাই জান নিছাৰ আখটাৰৰ ওপৰত আৰু জাভেদ আখটাৰে কাইফি আজমীৰ ওপৰত এখনকৈ গ্ৰন্থ লিখিছে । এই দুগৰাকী কবিৰ ৰচনা সম্ভাৰ লৈ এখন গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানত দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে মুকলিকৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে শ্বাবানা আজমীয়ে জাভেদ আখটাৰৰ ৰোমাঞ্চৰ বিষয়ে মুকলি কৰে বহু অজানা তথ্য (Shabana Azmi comments on Javed Akhtars romanch) । জাভেদ আখটাৰ আৰু শ্বাবানা আজমীৰ এই অনুষ্ঠান অতি আকৰ্ষণীয় আছিল । অনুষ্ঠানত শ্বাবানাই দুয়োৰে মাজৰ এটা গোপন কথা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়- "জাভেদ আখটাৰৰ মাজত ৰোমাণ্টিক বুলি কোনো এটা বস্তুৱেই নাই । যেতিয়া ছোৱালীবোৰে মোক লগ পায় তেওঁলোকে কয় যে আপুনি কিমান ভাগ্যৱান । জাভেদ চাহাব কিমান ৰোমাণ্টিক । তেতিয়া মই কওঁ যে তেওঁ ৰোমাণ্টিক গান লিখিলেও জাভেদ চাহাবৰ মাজত ৰোমাণ্টিক নামৰ হাড় এডালো নাই" (Jaipur Literature Festival 2023) ।

একে সময়তে জাভেদ আখটাৰে শ্বাবানা আজমীৰ এই মন্তব্যৰ এটা আকৰ্ষণীয় উত্তৰ দিয়ে । তেওঁ কয় যে চাৰ্কাছত এটা বৃত্তত কাম কৰা এজন ব্যক্তি তাত ওলোটাকৈ ওলমি থাকে । কিন্তু তেওঁ ঘৰলৈ আহিলে ওলোটাকৈ ওলমি নাথাকে । উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানত বিখ্যাত গীতিকাৰ গুলজাৰ (famous lyricist Guljar) আৰু পপ গায়িকা ঊষা উথ্থুপো (famous pop singer Usha Utthup) উপস্থিত আছিল ।

আনহাতে, জাভেদ আখটাৰে অনুষ্ঠানৰ মাজতে গজলৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে উৰ্দুৰ উপৰি পাঞ্জাবী, গুজৰাটী, মাৰাঠী আৰু হিন্দীতো গজল লিখা হৈছে । তাত তেওঁ পাঞ্জাবীত এটা গজলো শুনায় । কবিতাৰে আৰম্ভ হোৱা এই কথোপকথন গ্ৰন্থখনলৈ আহি সমাপ্ত হয় ।

উল্লেখ্য, শুকুৰবাৰে পুৱা জয়পুৰ সাহিত্য মহোৎসৱত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত সুধা মূৰ্তিয়ে মন্দিৰা নায়াৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় । চাৰ বাগত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানত My Books and Beliefs-ৰ ওপৰত সুধা মূৰ্তিয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁৰ জোঁৱায়েক তথা আমেৰিকা যুক্তৰাজ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি ছুনকৰ বিষয়ে সোধা প্ৰশ্নত সুধা মূৰ্তিয়ে কয় যে এয়া যিকোনো লোকৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব পাৰে । কিন্তু তেওঁ নিজৰ দেশৰ বাবে ভাল কৰি আছে তেওঁৰ সন্তানে তেওঁৰ দেশৰ প্ৰগতিৰ বাবে কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

