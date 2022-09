নিউজ ডেস্ক, ১ ছেপ্টেম্বৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ চমুকৈ এনচিপিচিআৰে (National Commission for Protection of Child Rights) কৰ্ণাটকৰ চিত্ৰদুৰ্গাবীৰ মুৰুঘা মঠৰ মুখ্য ধৰ্মগুৰু শিৱমূৰ্তি মুৰুঘা শৰণৰুৰ দ্বাৰা ছাত্ৰীসকলৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ গোচৰটো (sexual harassment by Shivamurthy Murugha Sharanaru) নিজাববীয়াকৈ বিচাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ।

এনচিপিচিআৰে লগতে অনুৰোধ কৰে যে ইয়াৰে এটা তদন্ত কৰা উচিত (NCPCR requested an inquiry) । আনহাতে, তদন্তত এইটোও নিশ্চিত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰা নহয় । লগতে সাত দিনৰ ভিতৰত এক বিতং প্ৰতিবেদনো বিচাৰিছে (Murugha Math in Chitradurgaby) ।

