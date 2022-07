নেশ্যনেল ডেস্ক,১৬ জুলাই : ক'ভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ পশ্চিবংগত ক'লা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক (Black fever outbreak in West Bengal)। ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১১ খন জিলাত ক'লা জ্বৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰায় ৬৫ গৰাকী লোক এই জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে (Around 65 black fever cases in West Bengal)।

সৰ্বাধিক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দাৰ্জিলিং, মালদা, উত্তৰ দিনাজপুৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰ আৰু কালিম্পং জিলাত । এগৰাকী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে পশ্চিমবংগত পৰা ক'লা জ্বৰ ব্যৱহাৰিকভাৱে নিৰ্মূল কৰা হৈছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ ১১ খন জিলাত পুনৰ এই জ্বৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে । যাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা প্ৰশাসন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ।

ওপৰোক্ত জিলাসমূহৰ উপৰিও বীৰভূম, বাংকুৰা, পুৰুলিয়া, মুৰ্শিদাবাদ জিলাতো ক'লা জ্বৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Black fever cases in West Bengal)। বিষয়াগৰাকী মতে, এতিয়ালৈ কলকাতাত ক'লা জ্বৰৰ কোনো ঘটনা ধৰা পৰা নাই ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ অনুসন্ধানত দেখা গৈছে যে বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰি পশ্চিমবংগলৈ অহা বেছি সংখ্যক লোক এই জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে । বাংলাদেশৰ পৰা অহা কিছুমান ব্যক্তিৰ দেহতো ক'লা জ্বৰৰ লক্ষণ ধৰা পৰিছে । পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে এই জ্বৰত আক্ৰান্ত সকলোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব । ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰ বা চিকিৎসালয়ত সংক্ৰমণ ধৰা পৰিলেও চিকিৎসকে লগে লগে বিষয়টো জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব ।

খাদ্যৰ লগতে চিকিৎসাৰ সকলো খৰচ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগে বহন কৰিব । জিলা মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়াই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণ কৰিব । ৰোগীসকলক পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :Natural calamities in India : দেশত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত মৃত্যু ৯৭০ গৰাকীৰ, সৰ্বাধিক মৃত্যু অসমত