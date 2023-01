নিউজ ডেস্ক, ১৯ জানুৱাৰী : পুনৰ আন এক অভিলেখৰ দিশে কেৰালাৰ প্ৰসিদ্ধ সবৰিমালা মন্দিৰ । ভক্তৰ পৰা সংগৃহীত দান-ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত আন এক অভিলেখ সৃষ্টিৰ দিশে আগবাঢ়িছে সবৰিমালা (Sabarimala going to achieve record revenue this year) । যিহেতু ২০ জানুৱাৰীত সবৰিমালাত মাকাৰাভিলাক্কু ঋতু (Makaravilakku season in Sabarimala Temple)সমাপ্ত হ'ব, তেনে সময়তে মন্দিৰটোৱে এই বছৰ ৰাজহৰ এক নতুন অভিলেখ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

দানৰ গণনা এতিয়াও চলি আছে আৰু মন্দিৰটোৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, হুণ্ডিয়ালসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মুদ্ৰা গণনা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কেইবাদিনো লাগিব পাৰে । প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ মুদ্ৰা গণনা কৰিব লাগিব আৰু গণনাৰ বাবে আৰু ষাঠিজন লোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপৰি নীলাক্কাল আৰু পাম্বাৰ পৰা অহা আৰু দুটা হুণ্ডিয়াল খুলিব লাগিব (coins collected from hundials in Sabarimala) । এতিয়ালৈকে মন্দিৰটোৱে এই বছৰত 318 কোটি টকাৰ ৰাজহ নথিভুক্ত কৰিছে (Sabarimala recorded revenue of Rs 318 crores) । আশা কৰা হৈছে যে গণনা সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰাজহ ৩৩০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব ।

উল্লেখ্য, গণনাত পলম হোৱাৰ বাবে লাখ লাখ মূল্যৰ নোট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ট্ৰাভাঙ্কোৰ দেৱস্বম বোৰ্ডৰ পৰা দান গণনা সম্পৰ্কে প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । ভিজিলেন্স শাখাক বিষয়টো তদন্ত কৰিবলৈ আৰু মন্দিৰত দান গণনাত কোনো বিফলতা হৈছে নেকি তাৰো প্ৰতিবেদন দিবলৈ কোৱা হৈছে ।

প্ৰণিধানযোগ্য যে দেশৰ অন্যতম প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান সবৰিমালা মন্দিৰলৈ তীৰ্থযাত্ৰাৰ বতৰ (Sabarimala pilgrimage season) সূচাৰুৰূপে চলি আছে । তাৰ মাজতে দেশৰ এই প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰটোৱে বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত সৃষ্টি কৰে এক অভিলেখ । মন্দিৰটোৱে তীৰ্থযাত্ৰা ঋতুৰ ১০ দিনত ৫২ কোটি টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছে । যিটো হৈছে এক ৰেকৰ্ড (Sabarimala record of highest revenue collection) । দেৱস্বম বোৰ্ডৰ সভাপতি এডভোকেট কে অনন্তগোপানে এই কথা বিগত ২২ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰে (Sabrimala Devaswom Board president K Ananthagopan) ।

বোৰ্ডৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে মন্দিৰটোৱে 'আপ্পাম'ৰ বিক্ৰীৰ বাবে ২.৫৮ কোটি টকা আৰু 'আৰাভানা'ৰ বিক্ৰীৰ বাবে ২৩.৫৭ কোটি টকা লাভ কৰিছে । হুণ্ডি ৰাজহ হিচাপে মন্দিৰটোৱে 12.73 কোটি টকা লাভ কৰিছে । ২০২১ বৰ্ষত এই একে সময়ছোৱাত সংগৃহীত ৰাজহ আছিল মাত্ৰ 9.92 কোটি টকা (Sabrimala earned 52 Crores in 10 days) । কিয়নো ভক্তসকলে উক্ত বছৰত কঠোৰ ক’ভিড নিষেধাজ্ঞাৰ মাজত তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলগা হোৱাত ভক্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছিল ।

উল্লেখ্য, সবৰিমালা হৈছে কেৰালাৰ পাথানামথিট্টা জিলাত অৱস্থিত শাস্তাৰ নামত উছৰ্গিত এটা প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ (Sabarimala temple dedicated to Shasta) । প্ৰজনন বয়সৰ মহিলা আৰু ছোৱালীসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে তাত উপাসনা কৰাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল । কিয়নো তাত যি 'শাস্তা' দেৱতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় তেওঁ হৈছে ব্ৰহ্মচাৰী দেৱতা । কেৰালাৰ এখন উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই পৰম্পৰাৰ বাবে এক আইনী ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছিল আৰু 1991 চনৰ পৰা মহিলাসকলক মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আইনীভাৱে নিষেধ কৰা হৈছিল ।

কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ, 2018 চনত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ত কোৱা হৈছিল যে লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলো হিন্দু তীৰ্থযাত্ৰীয়ে উক্ত মন্দিৰটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সংবিধান বিচাৰপীঠে এই সন্দৰ্ভত কয়, "জৈৱিক পাৰ্থক্যৰ বাবে মহিলাৰ ওপৰত ৰখা যিকোনো ব্যতিক্ৰমে সংবিধান উলংঘা কৰে ।" বিশেষকৈ আদালতে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞাই অনুচ্ছেদ 14-ৰ অধীনত সমতাৰ অধিকাৰ আৰু অনুচ্ছেদ 25-ৰ অধীনত ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে ।

