আগৰতলা, 4 জানুৱাৰী : মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে (PM Modi to visit Tripura) ৷ ৰাজ্যখনলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ ৷ তাৰ সমান্তৰালকৈ ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 4800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া 22 টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব (PM Modi will inaugurate and lay the foundation stone of 22 development projects) ৷

মোডীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে (Security beefed up in Tripura ahead of PM Modi's visit) ৷ দেওবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ আলোক আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভি এছ যাদৱে ৷

সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভি এছ যাদৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে নিৰাপত্তা পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি কৰা হোৱা বুলি সদৰী কৰে ৷ সামৰিক পোছাকৰ বিপৰীতে অসামৰিক পোছাক পৰিহিত আৰক্ষীৰ বহুকেইটা দলে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত তীক্ষ্ন নজৰ ৰাখিছে ৷ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ এটা দলে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন স্থানত "Dry Run" শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে ৷

আনহাতে, কিমান সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী ৰাজ্যখনত মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যাদৱে স্পষ্ট মত প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ বিপৰীতে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা বুলি কয় ৷ ত্ৰিপুৰাত গৰিষ্ঠসংখ্যক সন্দেহজনক বাংলাদেশী থকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ঠ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ সকলো থানা, আউটপোষ্ট আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেট ৰাইফলকো সতৰ্ক থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হোৱা বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷

তদুপৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ক’ভিড প্ৰট’কল মানি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী-প্ৰশাসন ৷ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে মাস্ক, চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে ৷

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগৰতলাৰ মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম (এমবিবি) বিমানবন্দৰৰ নতুন ইণ্টিগ্ৰেটেড টাৰ্মিনেল ভৱন মুকলি কৰিব ৷ তদুপৰি ত্ৰিপুৰাৰ দুটাকৈ অত্যাধুনিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আৰম্ভ কৰিব ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিপুৰা গ্ৰাম সমৃদ্ধি যোজনা আৰু বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰকল্প মিছন ১০০ আৰম্ভ কৰিব মোডীয়ে ৷

