নিউজ ডেস্ক, ১৮ মে' : কাশ্মীৰত আগন্তুক প্ৰথমখন জি-২০ বৈঠকৰ (G20 meeting in Kashmir) পূৰ্বে বৈঠকৰ মুখ্য স্থান শ্ৰীনগৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে (Security beefed up in JK ahead of G20) । তাৰ অংশৰূপে চহৰখনত নিয়োজিত কমাণ্ডোসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে (commandos deployed in Srinagar) । সামৰিক সূত্ৰই বৃহস্পতিবাৰে এই কথা সদৰী কৰে ।

এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, শ্ৰীনগৰ মহানগৰৰ কেন্দ্ৰস্থল লাল চ'ক আৰু ডাল হ্ৰদৰ পাৰত থকা শ্বেৰী কাশ্মীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ (Sheri Kashmir International Convention Centre) চাৰিওফালে কমাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে । লগতে মেৰিন কমাণ্ডোসকলে নিৰাপত্তা আখৰাৰ অংশ হিচাবে ডাল হ্ৰদতো উপস্থিত আছে ৷

"আগতীয়া সুৰক্ষাৰ অতিৰিক্ত ব্যৱস্থা হিচাবে শ্ৰীনগৰৰ বহুতো বিদ্যালয় মঙলবাৰৰ পৰা বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আনহাতে, আন বিদ্যালয়বোৰ বুধবাৰৰ পৰা জি-২০ সন্মিলন সমাপ্ত নোহোৱালৈকে বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।" দায়িত্বত নিয়োজিত আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰে এই কথা । উল্লেখ্য, ভাৰতে জি-২০-ৰ সভাপতিত্ব লাভ কৰাৰ পিচত অহা ২২-২৪ মে'লৈকে শ্ৰীনগৰত জি-২০ সন্মিলত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব (India presidency in G20) ।

উল্লেখ্য, চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনৰ (G20 summit in New Delhi) পূৰ্বে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠককে ধৰি আন কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে ইয়াৰ অংশ হিচাবে কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শ্ৰীনগৰত জি-২০ বৈঠকৰ পূৰ্বে উগ্ৰপন্থীগোটে বৈঠকখন বিফল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । তাৰ ফলশ্ৰুতিত জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে । এই বছৰ জম্মু অঞ্চলত চাৰিটা আক্ৰমণৰ ঘটনাত দহজন সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু সাতজন সাধাৰণ লোক নিহত হৈছে ।

আনহাতে, নিৰাপত্তা বিভাগৰ সূত্ৰই অনুমান কৰে যে শ্ৰীনগৰত জি-২০ বৈঠকৰ (G20 meeting in Srinagar) সময়ত উগ্ৰপন্থীগোটে সমূহীয়া আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । এই প্ৰতিবেদন লাভৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । শ্ৰীনগৰত নিয়োজিত ভাৰতীয় সেনাৰ এজন জ্যেষ্ঠ কমাণ্ডাৰৰ মতে, এই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো জি-২০ সন্মিলনৰ পূৰ্বে তেনে বহুকেইটা আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

সেনা আৰু আৰক্ষীৰ কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰিছে যে উগ্ৰপন্থীসকলে জম্মুৰ এখন সেনা বিদ্যালয়ক লক্ষ্য কৰি শিশুসকলক বন্দী কৰিব পাৰে বুলি তথ্য লাভ কৰা হৈছে । "এই কাৰণতে অনলাইন পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু জি-২০ সন্মিলনৰ সময়ত সেয়া অব্যাহত থাকিব । সামৰিক বাহিনী, আৰক্ষী, অসামৰিক সচিবালয় আদিৰ দৰে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানৰ চাৰিওফালে আৰু ইয়াৰ চৌপাশৰ এলেকাত কেইবা তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

চহৰখনত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কৰ্মচাৰীসকলক বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত নিয়োজিত কৰি থোৱাৰ বাবে কমাণ্ডোসকলক সুৰক্ষা কাৰ্যত নিয়োগ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

